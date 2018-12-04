«Это культовое место»: рассказываем, где рождается лучшее польское кино

Чем сегодня живет польский кинематограф? Ответить на этот вопрос призван открывающийся 5 декабря в Минске фестиваль «Висла».

5 вечеров с польским кино: бесплатные показы в центре Минска

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Артур Михальски, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Беларусь.





Лодзь – это центр кинематографа Польши?

Артур Михальски, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Беларусь:

Здесь находится киношкола. Многие известные фамилии польского кино связаны именно с этим местом в Лодзи. Это чрезвычайно важное место, культовое, я бы сказал, для нашего польского фильма.