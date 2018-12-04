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«Это культовое место»: рассказываем, где рождается лучшее польское кино
Чем сегодня живет польский кинематограф? Ответить на этот вопрос призван открывающийся 5 декабря в Минске фестиваль «Висла».
Гость программы
Лодзь – это центр кинематографа Польши?
Артур Михальски, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Беларусь:
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Чем сегодня живет польский кинематограф? Ответить на этот вопрос призван открывающийся 5 декабря в Минске фестиваль «Висла». 5 вечеров с польским кино: бесплатные...
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