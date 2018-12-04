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«Может быть, не все эти фильмы поймут, не зная таинственной польской души». Что покажут на фестивале «Висла» в Минске
Анджей Вайда, Ежи Кавалерович, Роман Полански, Кшиштоф Кесьлёвский, Кшиштоф Занусси – имена этих польских режиссёров знает любой мало-мальски сведущий кинозритель. Их имена навсегда вписаны в историю кино. Чем сегодня живёт польский кинематограф? Ответить на этот вопрос призван открывающийся 5 декабря в Минске фестиваль «Висла».
Гость программы
Есть ли у польского кино свои уникальные черты или сегодняшние создатели стремятся влиться в стандарты общемирового кинопроцесса?
И мы вышли на мировую сцену. Есть фильмы, которые не очень универсальны, и может быть, не все эти фильмы поймут, не зная таинственной польской души.
Всех приглашаем в столичный кинотеатр «Центральный» с 5-9 декабря на Фестиваль польских фильмов «Висла». Вход – свободный!
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«Может быть, не все эти фильмы поймут, не зная таинственной польской души». Что покажут на фестивале «Висла» в Минске
Анджей Вайда, Ежи Кавалерович, Роман Полански, Кшиштоф Кесьлёвский, Кшиштоф Занусси – имена этих польских режиссёров знает любой мало-мальски сведущий...
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