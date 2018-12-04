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У мужчин появилось «весомое» оправдание лишнего веса
05.12.2018 18:00 — Разное | Ежедневник
фото: gomel.today
Бодипозитивщик из Австралии стал первой в мире моделью плюс-сайз.
Параметры Зака Мико далеки от модельных. При росте 197 см его талия составляет 101 сантиметр. Однако это не помешало ему подписать контракт с агентством IMG и станет первым в мире мужчиной-моделью плюс-сайз.
Сам американец всегда считал, что у него не больше шансов стать моделью, чем королевой Великобритании». Сообщение в Instagram от президента модельного агентства IMG Models Ивана Барта в 2016 году изменило жизнь Зака. Иван рассказал Заку, что мечтает сделать модную индустрию разнообразной, всеохватывающей и постоянно развивающейся. И именно Зак мог бы стать тем, кто бы доносил это до других мужчин.
С тех самых пор жизнь у Зака «сплошное приключение нон-стоп», пишет
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Бодипозитивщик из Австралии стал первой в мире моделью плюс-сайз.
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