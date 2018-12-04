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В Бресте водитель Lexus, которого 32 раза штрафовали за скорость, врезался в машину с детьми
Двое детей пострадали в результате столкновения Lexus и Volvo,
Авария произошла 4 декабря около 7.50. 34-летний водитель Lexus ехал по улице Октябрьской Революции в направлении Волгоградской. Напротив дома № 23 он врезался в Volvo, который из-за поломки стоял на аварийке в крайней левой полосе. Знак аварийной остановки был выставлен,
В ДТП пострадали два пассажира Volvo: 8-летняя и 13-летняя девочки, которые госпитализированы.
По данным ГАИ водитель Lexus ранее 54 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, 32 из них — за превышение скорости.
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В аварии пострадали две девочки: восьми и тринадцати лет.
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