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В Бресте водитель Lexus, которого 32 раза штрафовали за скорость, врезался в машину с детьми

05.12.2018 18:11 — Разное | Tut.by  
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Двое детей пострадали в результате столкновения Lexus и Volvo, сообщает ГАИ региона.


Фото: ГАИ

Авария произошла 4 декабря около 7.50. 34-летний водитель Lexus ехал по улице Октябрьской Революции в направлении Волгоградской. Напротив дома № 23 он врезался в Volvo, который из-за поломки стоял на аварийке в крайней левой полосе. Знак аварийной остановки был выставлен, пишет «Брестская газета».

В ДТП пострадали два пассажира Volvo: 8-летняя и 13-летняя девочки, которые госпитализированы.

По данным ГАИ водитель Lexus ранее 54 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, 32 из них — за превышение скорости.

 
 
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