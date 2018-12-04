В Бресте водитель Lexus, которого 32 раза штрафовали за скорость, врезался в машину с детьми

Двое детей пострадали в результате столкновения Lexus и Volvo, сообщает ГАИ региона.



Фото: ГАИ

Авария произошла 4 декабря около 7.50. 34-летний водитель Lexus ехал по улице Октябрьской Революции в направлении Волгоградской. Напротив дома № 23 он врезался в Volvo, который из-за поломки стоял на аварийке в крайней левой полосе. Знак аварийной остановки был выставлен, пишет «Брестская газета».

В ДТП пострадали два пассажира Volvo: 8-летняя и 13-летняя девочки, которые госпитализированы.

По данным ГАИ водитель Lexus ранее 54 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, 32 из них — за превышение скорости.