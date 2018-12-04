ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мобильное приложение, предупреждающее об опасности вблизи ж/д путей тестируют в Брестской области

05.12.2018 17:40 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

В Брестской области тестируют мобильное приложение, которое предупреждает об опасности вблизи железной дороги. Первыми программу опробуют сотрудники милиции, сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Фото УВД Брестского облисполкома

Приложение уже работает на территории России. Представители УВД Брестского облисполкома связались с его разработчиками из Казани Тимуром Кадыровым и Андреем Алмазовым и обратились с просьбой модернизировать программу для Беларуси.

Разработка направлена на профилактику травматизма на железной дороге. «Проблема актуальна. Проанализировали, что с начала года в регионе произошло 43 несчастных случая с летальным исходом, треть из них на железной дороге, — отметил Сергей Дученко. — Сначала приложение протестируют сотрудники милиции. Опробуют его вблизи ж/д переездов, учреждений образования, находящихся рядом с путями, затем внесут корректировки».

Приложение разработано для мобильных устройств, работающих на базе операционной системы Android. Программа оповещает пользователя о приближении к опасной зоне. В непосредственной близости от железнодорожного полотна автоматически выключается проигрывание аудио- и видеоконтента. Предусмотрена функция родительского контроля за местонахождением ребенка, отслеживания маршрута передвижения.

Тестовый вариант актуального для Беларуси приложения брестчане получили 3 декабря. Его работу уже опробовали на одной из улиц областного центра. «Выбрали участок вблизи ж/д переезда на ул. Пушкинской. Недалеко находится студенческое общежитие. Во время эксперимента обратили внимание, что каждый второй молодой человек был в наушниках. Ребята признались: слушая музыку, отвлекаются, теряют бдительность, приложение привлекает внимание в опасной зоне», — рассказал официальный представитель УВД.-

(Visited 300 times, 1 visits today)
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Брестской области тестируют мобильное приложение, которое предупреждает об опасности вблизи железной дороги. Первыми программу опробуют сотрудники милиции,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Турове начнут разводить... туров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика