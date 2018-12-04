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7 декабря в Беларуси начнутся продажи нового BMW X5

05.12.2018 18:22 — Разное | Tut.by  
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Четвертое поколение «паркетника» BMW X5, премьера которого состоялась минувшей осенью на Парижском автосалоне, уже в эту пятницу поступит в белорусскую продажу.


Новый кроссовер представят только в Минске, где его можно будет увидеть в шоу-руме и взять на тест-драйв, отметил импортер BMW и Mini в Беларуси. В нашей стране выпускаемый на американском заводе BMW в Спартанбурге кроссовер будет доступен с четырьмя моторами на выбор.


Базовой станет модификация xDrive30d с трехлитровым дизельным мотором мощностью 249 лошадиных сил. Далее по ранжиру следует xDrive40i с 340-сильной рядной бензиновой «шестеркой» 3.0. Вариант X5 M50d располагает 400-сильным турбодизелем с четырьмя турбинами, а самая мощная модификация — xDrive50i — оборудована 4,4-литровым бензиновым V8 с отдачей 462 силы, который разгоняет кроссовер до «сотни» за 4,7 секунды.


Среди доступных для нового X5 электронных помощников — адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, система предупреждения об опасностях при перестроении, помощник при перестроении и удержания автомобиля в полосе с активной защитой от боковых ударов. В «базе» имеется система Live Cockpit Professional, позволяющая управлять функциями при помощи кнопок на рулевом колесе, контроллера iDrive, сенсорного дисплея диагональю 12,3 дюйма, голосовых команд и жестов.


Кроссовер в базовой комплекции оценили в 59 тыс. евро. Больше подробностей о баварской новинке можно узнать здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Четвертое поколение «паркетника» BMW X5, премьера которого состоялась минувшей осенью на Парижском автосалоне, уже в эту пятницу поступит в белорусскую продажу.
 
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