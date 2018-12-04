Соглашение о сотрудничестве между городами было подписано в 2009 году. С тех пор был организован ряд мероприятий различного формата в области образования, культуры, науки и экономики.



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Бреста во главе с председателем горисполкома прибыла в город Калининград " alt="Делегация города Бреста во главе с председателем горисполкома прибыла в город Калининград ">





Ежегодно официальные делегации принимают участие в праздновании Дня города, как в Бресте, так и в Калининграде, в мероприятиях, посвящённых началу Великой Отечественной войны и освобождению Бреста от фашистских захватчиков.



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Открывая встречу, Алексей Силанов рассказал гостям о перспективах социально-экономического развития Калининграда, об участии муниципалитета в федеральных программах. Были обсуждены вопросы строительства жилья и социальных объектов, введения электронного билета на пассажирском транспорте. При этом Алексей Силанов подчеркнул, что будут и дальше выполняться все обязательства по льготным перевозкам.



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«Мне кажется, сейчас пришло то время, когда не надо изобретать что-то новое, а нужно учиться друг у друга, когда это уже используется, - отметил Алексей Силанов. - Достаточно интересен опыт Бреста в части организации пассажирских перевозок и введения электронной системы оплаты. Есть вопросы, которые перспективно решать с коллегами в части дорожного и жилищного строительства. Сегодня определённые внутренние убеждения связывают нас и в необходимости более тесного сотрудничества в области культуры и образования».



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Гости отметили высокий уровень проведения в нашем городе игр чемпионата мира по футболу и попросили Алексея Силанова организовать экскурсию на стадион «Калининград», поскольку в Бресте сейчас планируется строительство футбольного стадиона на 30 тысяч мест. По поручению главы города такая экскурсия была организована во второй половине дня.



Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук отметил, что каждая такая встреча – шаг к новым перспективам сотрудничества. «Сегодня, когда Алексей Николаевич рассказывал о ситуации в Калининграде, я делал пометки, потому что опыт вовлечения жителей города в благоустройство своих дворов очень полезен, будем его у себя реализовывать, - рассказал Александр Рогачук . - Интересен опыт проведения больших мероприятий, таких, как игры Чемпионата мира по футболу. Между нашими городами - хорошие экономические отношения. В год товарооборот составляет 10 миллионов долларов. Компания из Бреста, разработавшая инновационные технологии, участвует в строительстве дорог в Калининграде. Хочу отметить, что ваш город за год совершил колоссальный шаг вперёд в вопросах благоустройства. Мы восхищались тем объёмом работ, который был проведён в последнее время».



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Александр Рогачук пригласил Алексея Силанова и всех калининградцев на празднование тысячелетия Бреста, которое будет отмечаться в сентябре 2019 года и сообщил, что сейчас прорабатываются вопросы организации круглогодичного авиасообщения между нашими городами.



Александр Рогачук также пригласил калининградцев принять участие в запланированной на апрель в Бресте выставке деловых контактов. В завершение встречи состоялся традиционный обмен сувенирами.



Источник информации: официальный сайт администрации городского округа "Город Калининград"