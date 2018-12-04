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Министр природных ресурсов — противникам завода АКБ: Если будет что-то не так, завод не откроем
05.12.2018 19:00 — Разное | Виртуальный Брест
5 декабря министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык встретился с противниками строительства под Брестом аккумуляторного завода.
Противники строительства аккумуляторного завода каждое воскресенье собираются на площади Ленина в Бресте. Фото: Станислав Коршунов
Разговор с министром длился более пяти часов. Активисты принесли чиновнику 103 обращения от жителей региона.
Как рассказал TUT.BY присутствовавший на встрече Александр Кабанов, перед тем как войти в кабинет, пришедших попросили сдать телефоны, диктофоны и видеозаписывающую аппаратуру, пообещав, что им позже предоставят аудиозапись разговора.
— В основном все обсуждение свелось к тому, что 15 или 16 декабря будут результаты повторной экологической экспертизы и она все покажет: будут ли вредные выбросы или их не будет, — рассказал TUT.BY Александр Кабанов. — Сказали, что этим вопросом занимаются специалисты. На многие наши данные внимание не обратили, на некоторые обратили. Как таковой конкретики было мало. Министр заявил, что если будут превышения (допустимых норм. — TUT.BY), то завод не откроется и так далее, но это все было сказано со скепсисом, мол, там все будет нормально.
По словам собеседника, помимо противников завода на встрече присутствовали представители различных организаций и ведомств. Среди них — ООО «АйПауэр», которое возводит производство под Брестом, пинского аккумуляторного завода, госэкспертизы, проектной организации, охраны окружающей среды, Минздрава и другие.
— Все они утверждали, что там (на строительстве завода. — Прим. TUT.BY) все супер. Министр сказал, что вот сидят чиновники, которые под свою подпись утверждают, что это так и будет. Они несут ответственность вплоть до уголовной. Сказал, что если при открытии завода будет что-то не так, то мы его не откроем, — добавил Александр Кабанов.
О встрече с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Андреем Худыком противники строительства аккумуляторного завода
Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Они писали обращения в различные инстанции и звонили на горячие линии чиновников.
В марте противники строительства завода встретились с комиссией, которая была создана по поручению премьер-министра Беларуси после коллективного обращения жителей Бреста и района в Администрацию президента. В нее вошли представители Минприроды,
После пятичасовых дебатов первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды и председатель комиссии Ия Малкина заверила, что участники встречи еще раз изучат все заданные вопросы, сообщала ранее «Брестская газета». Несколько месяцев спустя в эфире телеканала «Беларусь 1»
«При надлежащей эксплуатации завода экологического ущерба он наносить не будет», — заверила Малкина.
Также в эфире телеканала сообщили, что, по оценке специалистов, в результате работы завода выбросы свинца не должны превысить 3,5 кг в год. Экологи будут вести постоянный мониторинг за фоновым содержанием тяжелых металлов в почве, растениях и воздухе.
Противников строительства завода слова первого зампреда Минприроды не успокоили. Каждое воскресенье, с 25 февраля, они
За 10 месяцев протеста активистам разрешили провести в Бресте лишь один митинг. Мероприятие прошло 29 апреля в парке Воинов-интернационалистов и
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5 декабря министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык встретился с противниками строительства под Брестом аккумуляторного завода. ...
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