Министр природных ресурсов — противникам завода АКБ: Если будет что-то не так, завод не откроем

5 декабря министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык встретился с противниками строительства под Брестом аккумуляторного завода.



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Противники строительства аккумуляторного завода каждое воскресенье собираются на площади Ленина в Бресте. Фото: Станислав Коршунов

Разговор с министром длился более пяти часов. Активисты принесли чиновнику 103 обращения от жителей региона.

Как рассказал TUT.BY присутствовавший на встрече Александр Кабанов, перед тем как войти в кабинет, пришедших попросили сдать телефоны, диктофоны и видеозаписывающую аппаратуру, пообещав, что им позже предоставят аудиозапись разговора.

— В основном все обсуждение свелось к тому, что 15 или 16 декабря будут результаты повторной экологической экспертизы и она все покажет: будут ли вредные выбросы или их не будет, — рассказал TUT.BY Александр Кабанов. — Сказали, что этим вопросом занимаются специалисты. На многие наши данные внимание не обратили, на некоторые обратили. Как таковой конкретики было мало. Министр заявил, что если будут превышения (допустимых норм. — TUT.BY), то завод не откроется и так далее, но это все было сказано со скепсисом, мол, там все будет нормально.

По словам собеседника, помимо противников завода на встрече присутствовали представители различных организаций и ведомств. Среди них — ООО «АйПауэр», которое возводит производство под Брестом, пинского аккумуляторного завода, госэкспертизы, проектной организации, охраны окружающей среды, Минздрава и другие.

— Все они утверждали, что там (на строительстве завода. — Прим. TUT.BY) все супер. Министр сказал, что вот сидят чиновники, которые под свою подпись утверждают, что это так и будет. Они несут ответственность вплоть до уголовной. Сказал, что если при открытии завода будет что-то не так, то мы его не откроем, — добавил Александр Кабанов.

О встрече с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Андреем Худыком противники строительства аккумуляторного завода договорились 24 ноября во время прямой телефонной линии, на которую дозвонились активисты. Министр сообщил, что ведомство изучает все материалы, которые туда поступают от обеспокоенных граждан и подчеркнул, что «настало время встретиться», сообщала «Брестская газета».

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Они писали обращения в различные инстанции и звонили на горячие линии чиновников.

В марте противники строительства завода встретились с комиссией, которая была создана по поручению премьер-министра Беларуси после коллективного обращения жителей Бреста и района в Администрацию президента. В нее вошли представители Минприроды, МЧС , Минздрава, Минтранса, Госкомитета по стандартизации и Брестского облисполкома.

После пятичасовых дебатов первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды и председатель комиссии Ия Малкина заверила, что участники встречи еще раз изучат все заданные вопросы, сообщала ранее «Брестская газета». Несколько месяцев спустя в эфире телеканала «Беларусь 1» Иа Малкина рассказала , что завод отнесен к пятой категории — наименее опасной с точки зрения выбросов в воздух.

«При надлежащей эксплуатации завода экологического ущерба он наносить не будет», — заверила Малкина.

Также в эфире телеканала сообщили, что, по оценке специалистов, в результате работы завода выбросы свинца не должны превысить 3,5 кг в год. Экологи будут вести постоянный мониторинг за фоновым содержанием тяжелых металлов в почве, растениях и воздухе.

Противников строительства завода слова первого зампреда Минприроды не успокоили. Каждое воскресенье, с 25 февраля, они собираются на площади Ленина , чтобы обсудить новости о строительстве предприятия. Иногда эти встречи заканчиваются задержаниями .

За 10 месяцев протеста активистам разрешили провести в Бресте лишь один митинг. Мероприятие прошло 29 апреля в парке Воинов-интернационалистов и собрало около двух тысяч человек . С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались — городские власти не давали добро, мотивируя это тем, что в заявленные даты запланированы другие мероприятия. Противники строительства завода также подавали заявки на акции в Минске у здания Администрации президента. Однако их отклонили .