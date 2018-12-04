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Срезали часть искусственной неровности на ул. Мошенского
05.12.2018 19:00 — Разное | Виртуальный Брест
Раньше этот "лежачий" подло блокировал проезд и создавал автомобильные заторы, так как все притормаживали почти до полной остановки. Сейчас верхняя часть неровности оказалась срезана.
Неизвестно, это кто-то забросал жалобами Горисполком, или же просто готовятся к обустройству современного, приподнятого перехода, который минимально создаёт проблемы водителям, зато для пешеходов "сказка" - особенно в дождливую погоду удобно перейти по сухому участку.
Так или иначе - лучше бы соответствующим службам и органам следить за соответствием выполняемых работ изначально, а не выполнять подобные маневры при необходимости.
Есть определённые стандарты для искусственных неровностей, и они должны соблюдаться.
А если ваш "лежачий", по вашему мнению, сильно завышен - жалуйтесь, жалуйтесь, и ещё раз жалуйтесь. Без этого никак и никуда.
Будет много обращений - вас непременно услышат и проверят, и может быть "срежут".
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