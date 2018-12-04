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Срезали часть искусственной неровности на ул. Мошенского

05.12.2018 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Раньше этот "лежачий" подло блокировал проезд и создавал автомобильные заторы, так как все притормаживали почти до полной остановки. Сейчас верхняя часть неровности оказалась срезана.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61283.php

Срезали часть искусственной неровности на ул. Мошенского

Неизвестно, это кто-то забросал жалобами Горисполком, или же просто готовятся к обустройству современного, приподнятого перехода, который минимально создаёт проблемы водителям, зато для пешеходов "сказка" - особенно в дождливую погоду удобно перейти по сухому участку. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61283.php

Срезали часть искусственной неровности на ул. Мошенского

Так или иначе - лучше бы соответствующим службам и органам следить за соответствием выполняемых работ изначально, а не выполнять подобные маневры при необходимости.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61283.php

Срезали часть искусственной неровности на ул. Мошенского

Есть определённые стандарты для искусственных неровностей, и они должны соблюдаться.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61283.php

Срезали часть искусственной неровности на ул. Мошенского

А если ваш "лежачий", по вашему мнению, сильно завышен - жалуйтесь, жалуйтесь, и ещё раз жалуйтесь. Без этого никак и никуда.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61283.php

Срезали часть искусственной неровности на ул. Мошенского

Будет много обращений - вас непременно услышат и проверят, и может быть "срежут".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61283.php

Срезали часть искусственной неровности на ул. Мошенского

 
 
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Раньше этот "лежачий" подло блокировал проезд и создавал автомобильные заторы, так как все притормаживали почти до полной остановки. Сейчас верхняя часть...
 
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