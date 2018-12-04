Срезали часть искусственной неровности на ул. Мошенского

Раньше этот "лежачий" подло блокировал проезд и создавал автомобильные заторы, так как все притормаживали почти до полной остановки. Сейчас верхняя часть неровности оказалась срезана.



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Неизвестно, это кто-то забросал жалобами Горисполком, или же просто готовятся к обустройству современного, приподнятого перехода, который минимально создаёт проблемы водителям, зато для пешеходов "сказка" - особенно в дождливую погоду удобно перейти по сухому участку.



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Так или иначе - лучше бы соответствующим службам и органам следить за соответствием выполняемых работ изначально, а не выполнять подобные маневры при необходимости.



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Есть определённые стандарты для искусственных неровностей, и они должны соблюдаться.



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А если ваш "лежачий", по вашему мнению, сильно завышен - жалуйтесь, жалуйтесь, и ещё раз жалуйтесь. Без этого никак и никуда.



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Будет много обращений - вас непременно услышат и проверят, и может быть "срежут".



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