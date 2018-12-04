Новый пешеходный мост через ЖД пути на Берёзовке открыли, пока с ограничениями

Из присутствующих по проекту спусков и подъёмов открыты только три - с одной стороны, со второй, и один по центру. Ещё два пока закрыты - они готовы, но внизу, на подходах, не завершены все работы по благоустройству.



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Сам мост получился на славу - тут тебе и светодиодное освещение (его как раз проверяли), и противогололёдное покрытие на всём протяжении и на ступеньках, и специальные пандусы, годящиеся для колясок, сумок на колёсиках и велосипедистов.



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С нового моста хорошо видно, что состояние старого плачевное. Сейчас пришла очередь его демонтажа.



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Если уж совсем придираться - то не хватает малости. Не помешал бы лифт для инвалидов (хотя бы с двух сторон), а в идеальном варианте - что-то типа крыши, а ещё лучше - полностью закрытый от ветра и непогоды проход. Жаль, что его не сделали таким. Понятно, что это получилось бы значительно дороже - но насколько эффективно! Сейчас люди, проходящие по новому мосту, как и раньше, подвержены осадкам и пронизывающему ветру.



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Впрочем, лучше уж так, чем никак. Мост активно используется жителями и связывает Берёзовку и Киевку.