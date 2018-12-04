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В Ленинском районе наградили победителей смотра-конкурса по благоустройству

05.12.2018 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Традиционно в Ленинском районе проходит ежегодный смотр-конкурс по комплексному благоустройству территорий района.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61280.php

В Ленинском районе наградили победителей смотра-конкурса по благоустройству

Награждение победителей в различных номинациях провели глава администрации Ленинского района г. Бреста Геннадий Борисюк и заместитель главы – Сергей Потапчук.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61280.php

В Ленинском районе наградили победителей смотра-конкурса по благоустройству

Объявляем победителей.

Дипломами победителей среди предприятий, промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства награждаются:

  • I место - коллектив КПУП «Брестводоканал»;
  • II место - ОАО «Брестпроект»;
  • III место - ГУП «Лечебно-консультативная поликлиника».

Победители среди бюджетных организаций:

  • I место – ГУО «Гимназия № 1 г. Бреста» и ГУО «Ясли-сад № 27 г. Бреста»;
  • II место - ГУО «Средняя школа № 17 г. Бреста» и ГУО «Ясли-сад № 65 г. Бреста»;
  • III место - ГУО «Средняя школа № 33 г. Бреста» и ГУО «Ясли-сад № 75 г. Бреста».

Победители в номинации «Лучший дом» среди домов ЖПК, товариществ собственников и домов местных Советов:

  • I место – дом по ул. Воровского, 18;
  • II место – дом по ул. Леваневского, 29;
  • III место – дом по улице Смирнова, 27.

Победители номинации «Лучший двор» среди домов ЖПК, товариществ собственников и домов местных Советов:

  • I место - дом по ул. Мошенского, 100;
  • II место - дом ТС «Брестских дивизий 17» по ул. Брестских дивизий, 17;
  • III место - дом по улице Брестских дивизий, 31.

Победители номинации «Лучший балкон» среди домов жилищно-потребительских кооперативов и домов местных Советов:

  • I место – собственник квартиры Секерич Татьяна Дмитриевна (проспект Машерова, д. 44);
  • II место - собственник квартиры Войнах Инесса Геннадьевна (ул. К.Маркса, д. 54;
  • III место - собственник квартиры Венцель Анна Дмитриевна (ул. Коммунистическая, д. 17).

Согласно протоколу смотра-конкурса, комиссия отметила и наградила денежным сертификатом частное лицо Ковальчук Еву Ивановну, принявшую участие в конкурсе и за свой счет благоустроившую дворовую территорию (ул. Солнечная, д. 88/1).

 
Теги: Брест
 
 
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Традиционно в Ленинском районе проходит ежегодный смотр-конкурс по комплексному благоустройству территорий района. Награждение победителей в различных...
 
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