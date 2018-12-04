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В Ленинском районе наградили победителей смотра-конкурса по благоустройству
05.12.2018 19:00 — Разное | Виртуальный Брест
Традиционно в Ленинском районе проходит ежегодный смотр-конкурс по комплексному благоустройству территорий района.
Награждение победителей в различных номинациях провели глава администрации Ленинского района г. Бреста Геннадий Борисюк и заместитель главы – Сергей Потапчук.
Объявляем победителей.
Дипломами победителей среди предприятий, промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства награждаются:
Победители среди бюджетных организаций:
Победители в номинации «Лучший дом» среди домов ЖПК, товариществ собственников и домов местных Советов:
Победители номинации «Лучший двор» среди домов ЖПК, товариществ собственников и домов местных Советов:
Победители номинации «Лучший балкон» среди домов жилищно-потребительских кооперативов и домов местных Советов:
Согласно протоколу смотра-конкурса, комиссия отметила и наградила денежным сертификатом частное лицо Ковальчук Еву Ивановну, принявшую участие в конкурсе и за свой счет благоустроившую дворовую территорию (ул. Солнечная, д. 88/1).
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Традиционно в Ленинском районе проходит ежегодный смотр-конкурс по комплексному благоустройству территорий района. Награждение победителей в различных...
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