В Бресте тестируют мобильное приложение «Берегись поезда». Как оно работает?

Сотрудники УВД Брестчины тестируют мобильное приложение, разработанное специалистами из Казани (Республика Татарстан) Тимуром Кадыровым и Андреем Алмазовым, для обеспечения безопасности на железной дороге.



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Мобильное приложение «Берегись поезда» создано для того, чтобы напомнить гражданам, что железная дорога-зона повышенной опасности. Находясь вблизи объектов железнодорожного транспорта жителям Брестчины в очередной раз напоминают при помощи данного приложения оставаться бдительными, беречь детей от травмирования проходящими поездами.

Это приложение призвано сократить детский травматизм на железной дороге. При приближении к железнодорожным путям менее чем за 70 метров, блокируется любой медиа-контент, проигрываемый на телефоне. Менее чем за 50 метров, также блокируется любая музыка, проигрываемая на телефоне, и подается оповестительный сигнал, чтобы человек обратил внимание, посмотрел по сторонам, нет ли приближающегося поезда.

Приложение «Берегись поезда» позволяет останавливать проигрывание контента (музыка, видео и т.д.) при попадании в опасную зону движения железнодорожного транспорта.

Это мобильное приложение «Берегись поезда» можно по праву считать полезным для всей семьи. Благодаря встроенным в него функциям, родители оповещаются SMS об отключении ребенком приложения, а также отключении геолокации и попадании в опасную зону. Предусмотрена функция родительский контроль о местонахождении ребенка.

Сейчас сотрудники милиции Брестчины тестируют данное приложение в местах с развлетвленной сетью железных дорог.