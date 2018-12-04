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В Бресте тестируют мобильное приложение «Берегись поезда». Как оно работает?
05.12.2018 19:00 — Разное | Виртуальный Брест
Сотрудники УВД Брестчины тестируют мобильное приложение, разработанное специалистами из Казани (Республика Татарстан) Тимуром Кадыровым и Андреем Алмазовым, для обеспечения безопасности на железной дороге.
Это приложение призвано сократить детский травматизм на железной дороге. При приближении к железнодорожным путям менее чем за 70 метров, блокируется любой медиа-контент, проигрываемый на телефоне. Менее чем за 50 метров, также блокируется любая музыка, проигрываемая на телефоне, и подается оповестительный сигнал, чтобы человек обратил внимание, посмотрел по сторонам, нет ли приближающегося поезда.
Приложение «Берегись поезда» позволяет останавливать проигрывание контента (музыка, видео и т.д.) при попадании в опасную зону движения железнодорожного транспорта.
Это мобильное приложение «Берегись поезда» можно по праву считать полезным для всей семьи. Благодаря встроенным в него функциям, родители оповещаются SMS об отключении ребенком приложения, а также отключении геолокации и попадании в опасную зону. Предусмотрена функция родительский контроль о местонахождении ребенка.
Сейчас сотрудники милиции Брестчины тестируют данное приложение в местах с развлетвленной сетью железных дорог.
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Сотрудники УВД Брестчины тестируют мобильное приложение, разработанное специалистами из Казани (Республика Татарстан) Тимуром Кадыровым и Андреем Алмазовым, для...
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