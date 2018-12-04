В Беларуси с 1 января изменяется размер минимальной зарплаты

С 1 января 2019 года размер минимальной зарплаты изменится и составит 330 рублей, сообщают в Минтруда. Это предусмотрено постановлением Совета министров Республики Беларусь от 5 декабря 2018 г. № 870.



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Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Напомним, ранее премьер-министр Сергей Румас, представляя программу деятельности правительства на 2018−2020 годы на заседании палаты представителей, заявил , что в Беларуси хотят повысить минимальную зарплату до минимального потребительского бюджета. «В правительстве прорабатываются подходы по доведению размера минимальной заработной платы до ее приемлемого уровня — не ниже минимального потребительского бюджета», — отметил премьер-министр.

Ранее в правительстве заявляли , что сейчас занимаются подготовкой предложения по более быстрому повышению минимальной зарплаты, ее хотят повышать раз в квартал. Сейчас минималка увеличивается один раз в год — в январе.

Также власти планировали к концу 2018 года установить размер минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 305 рублей, не ниже уровня среднедушевого минимального потребительского бюджета для семьи из четырех человек и не меньше трети от средней зарплаты по республике. Это предусмотрено генсоглашением между правительством, республиканским объединением нанимателей и профсоюзами на 2016−2018 годы.