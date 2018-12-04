Группа «Бумбокс» объявила о концерте в минском Prime Hall

Они взорвали 2007 год хитом «Вахтерам» и в одночасье проснулись знаменитыми. Они завоевали любовь миллионов, и их песни «растащили» на цитаты. Они активно гастролируют и совсем недавно согревали минскую публику на крупном столичном фестивале «21 век». Уже 24 февраля следующего года «Бумбокс» вернутся в Минск, чтобы спеть вместе с поклонниками не только про «белые обои и черную посуду».

В программе концерта – песни из разных альбомов группы. Одни белорусской публике известны хорошо, другие прозвучат в нашей стране впервые.

Купить билеты можно на сайтах билетных операторов, а также в кассах города.