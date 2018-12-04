Всемирный банк присматривается к Белорусской железной дороге









"На встрече стороны обсудили потенциальные пути усиления двустороннего сотрудничества Беларуси и Всемирного банка в сфере государственно-частного партнерства, развития наземного транспорта и железнодорожной отрасли. (…) Специалисты Всемирного Банка выразили большую заинтересованность в продолжении совместной работы по развитию ГЧП в Республике Беларусь и анонсировали начало большого исследования о текущем состоянии инфраструктурного развития страны, которое продлится около 18 месяцев", - говорится в сообщении НАИП.





"В данном направлении для специалистов Всемирного Банка особый интерес имеет сфера железнодорожного транспорта", - уточняется в сообщении агентства.





Беларусь стала членом Всемирного банка с 1992 году. За это время стране предоставлены кредитные ресурсы на сумму более $1,7 млрд. В настоящее время инвестиционный портфель ВБ в Беларуси включает восемь проектов на сумму $789 млн. Стратегия сотрудничества ВБ с Беларусью на 2018-2022 годы была утверждена в апреле этого года. Предыдущая стратегия была профинансирована почти на $1 млрд при начальном уровне около $500 млн.