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Евгений Афнагель: Воюем дальше!

05.12.2018 18:43 — Разное | Партизан  
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Координатор «Европейской Беларуси» вышел на свободу.

Евгений Афнагель: Воюем дальше!
Об этом координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель сообщил сайту Сharter97.org Оппозиционный политик рассказал все подробности провокации, которая была совершена против него.

- Примерно в 13.30 мы с моей женой поехали в Колодищи купить кое-какие стройматериалы для дома.

На выезде из склада нас остановили ГАИшники вместе с сотрудниками уголовного розыска. Нам перекрыли дорогу, сразу подъехала машина с сотрудниками УгРо. Они сразу начали видеосъемку, полезли в машину.

Жену посадили в отдельный автомобиль, меня во второй. Я успел коротко написать о задержании. Меня сразу предупредили, что меня обвиняют в хищении, это грозит уголовным наказанием. Сказали, что жену я не скоро увижу.

Меня доставили в Боровлянский отдел милиции вместе с заведующим складом, где я покупал стройматериалы. Пока мы ехали, ему прямым текстом говорили, что ты должен написать заявление о хищении, иначе проблемы будут у тебя.

Я не знаю, написал ли он заявление, но в Боровлянском отделе милиции у меня сразу забрали телефон, составили протокол по административному делу, где у меня взяли объяснения.

После этого я просто сидел в комнате, где меня три часа снимали на камеру. Три часа, переодически меняя аккумуляторные батарейки в камере, сотрудник милиции меня снимал.

После долгих телефонных переговоров появился участковый, который составлял протокол. Он заявил, что мой статус изменен на «статус свидетеля» по этому делу. Сейчас я нахожусь на свободе.

- Как вы думаете, зачем власти пошли на такую провокацию?

- Я бы хотел поблагодарить независимых журналистов, которые распространили информацию обо мне в СМИ. Сразу было видно, что милиционеры очень занервничали, когда узнали об огласке дела. Думаю, что это очень повлияло.

События последней недели, я имею в виду появление «тунеядской» базы, ограничения в интернете, спровоцировали небывалую активность людей, которая пока проявляется в соцсетях и интернете.

Власти понимают, что в ближайшее время эта активность может выплеснуться на улицы. Они понимают, что перед этими событиями нужно нейтрализовать тех активистов оппозиции, которых они знают, с кем они сталкивались ранее.

Повлияло еще то, что сотрудники УгРо думали, что стоимость купленных мной стройматериалов «тянет» на уголовную ответственность, а не административную.

Но когда они уточнили стоимо , то увидели, что это никакое не уголовное дело. Возможно, они подумали, что ради административного дела не стоит все это начинать.

Отмечу, что эта история никак на меня не повлияла. Воюем дальше.

 
 
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Координатор «Европейской Беларуси» вышел на свободу.
 
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