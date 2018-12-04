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В Швейцарии избрали нового президента

05.12.2018 18:33 — Разное | Партизан  
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Президентом Швейцарии на 2019 год по итогам голосования на заседании двух палат Федерального собрания Швейцарии был избран Ули Маурер.



Как передает Газета.ру, об этом сообщает Telebasel.

После оглашения результатов выборов 68-летний Ули Маурер заявил, что откажется от празднования нового президентского срока, поскольку уже отмечал победу на выборах в 2012 году. Традиционно празднование проходит в родном округе избираемого президента.

Действующий президент Швейцарии Ален Берсе в этот раз занял вторую позицию по количеству голосов.

Маурер является представителем правой консервативной партии. Ранее в 2008 году он был избран в правительство цюрихского округа. На пост президента Маурер был впервые избран в 2012 году.

 
 
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Президентом Швейцарии на 2019 год по итогам голосования на заседании двух палат Федерального собрания Швейцарии был избран Ули Маурер.
 
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