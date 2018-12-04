Названы самые высокооплачиваемые музыканты года

На первом месте оказалась ирландская рок-группа U2, чей заработок за год составил 118 млн долларов. Вторую строчку заняли британцы Coldplay, которые стали богаче на 115,5 млн долларов за тот же период. Третье место досталось Эду Ширану, заработавший 110 млн долларов.





На четвертой позиции оказался Бруно Марс с 100 млн долларов, на пятой - Кэти Перри с 83 млн долларов.