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Названы самые высокооплачиваемые музыканты года
Журнал Forbes представило традиционный предновогодний рейтинг самых высокооплачиваемых групп и музыкантов 2018 года.
На первом месте оказалась ирландская рок-группа U2, чей заработок за год составил 118 млн долларов. Вторую строчку заняли британцы Coldplay, которые стали богаче на 115,5 млн долларов за тот же период. Третье место досталось Эду Ширану, заработавший 110 млн долларов.
На четвертой позиции оказался Бруно Марс с 100 млн долларов, на пятой - Кэти Перри с 83 млн долларов.
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Журнал Forbes представило традиционный предновогодний рейтинг самых высокооплачиваемых групп и музыкантов 2018 года.
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