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Белорус попал в число самых популярных музыкантов года в российском Apple Music
В первой десятке популярных альбомов года в российском Apple Music оказался альбом белоруса Макса Коржа "Малый повзрослел". Как пишет
Десятка самых популярных альбомов в Apple Music выглядит следующим образом:
1. Jah Khalib "EGO"
2. Монеточка "Раскраски для взрослых"
3. XXXTentacion "?"
4. HammAli & Navai "Janavi"
5. Imagine Dragons "Evolve"
6. Скриптонит "Праздник на улице 36"
7. Скриптонит "Уроборос: улица 36"
8. Макс Корж "Малый повзрослел"
9. Мальбэк "Новое искусство"
10. Jah Khalib "Если чё, я Баха"
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В первой десятке популярных альбомов года в российском Apple Music оказался альбом белоруса Макса Коржа "Малый повзрослел". Как пишет tut.by, он занял восьмое место.
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