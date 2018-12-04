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Лукашенко летит в Россию с рабочим визитом
6 декабря Александр Лукашенко посетит Россию с рабочим визитом, сообщает его пресс-служба. Он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече руководителей государств — участников СНГ. Они пройдут в Санкт-Петербурге.
На переговорах руководителей стран ЕАЭС обсудят цифровую повестку дня Союза, а также формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.
На неформальном саммите СНГ будут подведены итоги сотрудничества в этом году. Также руководители государств обсудят выполнение достигнутых ранее договоренностей.
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6 декабря Александр Лукашенко посетит Россию с рабочим визитом, сообщает его пресс-служба. Он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического...
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