Лукашенко летит в Россию с рабочим визитом

На переговорах руководителей стран ЕАЭС обсудят цифровую повестку дня Союза, а также формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.





На неформальном саммите СНГ будут подведены итоги сотрудничества в этом году. Также руководители государств обсудят выполнение достигнутых ранее договоренностей.