Семья покойного Туркменбаши инвестирует миллионы в строительство в Берлине





Сын и вдова бывшего Сапамурада Ниязова Мурад и Муза во время его похорон





Для справки. Чекпойнт Чарли одно из самых знаменитых туристических достопримечательностей в Берлине. Во время Холодной Войны в этом месте проходила Берлинская стена и располагался пропускной пункт между восточной и западной частями города. Чекпойнт Чарли стал символом противоречий между СССР и США. Сегодня это место является одним самых дорогих районов столицы Германии.





Материал, опубликованный в популярной ежедневной газете Der Tagesspiegel в конце ноября, проливает свет на судьбу родственников бывшего пожизненного президента Сапармурада Ниязова. Многие годы о них ничего не было слышно. Как оказалось, с ними всё сложилось благополучно и они инвестируют, по всей видимости, немалые средства в девелоперские проекты в Германии.





Согласно журналистскому расследованию газеты Der Tagesspiegel, близкие родственники, некогда объявившего себя «Туркменбаши» Сапармурада Ниязова, связаны с берлинской девелоперской компанией Trockland Group, которая именно здесь намеревается строить два объекта.





Владельцами долей акций в компаниях, входящих в Trockland Group, являются дочь и внучка, умершего в 2006 году, пожизненного президента Туркменистана. А зять Ниязова Владимир Соколов является вице-президентом Trockland Group и отвечает за многомиллионные инвестиции компании.





Ссылаясь на данные Trockland Group, немецкая газета пишет, что Соколов изначально инвестировал в Trockland Group как частное лицо, а в 2014 году, после ухода с поста вице-президента российского банка ВТБ Капитал, решил войти Trockland Group, в качестве партнёра.





Основатель Trockland Group по имени Натаниель называет Соколова «основным столпом» компании.





Вдова покойного «Туркменбаши» Муза Ниязова владеет акциями в фирме под названием «Trockland XI Charlie GmbH», которая входит в Trockland Group. А получила она эти акции от своего зятя Владимира Соколова. По всей видимости именно эта фирма будет осваивать инвестиции возле берлинского района Чекпойнта Чарли.





Муза Ниязова также была владелицей доли в фирме «Paragon Appartements», которая построила жилой комплекс на улице Данцингер Штрассе в районе Панков города Берлина. В последствии она их продала.





К девелопер ой деятельности Trockland Group также имеют отношения и дочь с внучкой бывшего «главы всех туркменов». Так, Ирина - дочь бывшего диктатора и супруга Соколова, владеет долями в фирме «Trockland VII Herzbergstraße», которые она получила в подарок от матери. Кстати, согласно сведениям газеты, Владимир и Ирина Соколовы вместе с дочерью прописаны в Лондоне.





Внучка Ниязова Екатерина также владеет долей в фирме «Trockland VI Klosterstrasse 62», которая также является частью компании Trockland Group.





Газета Der Tagesspiegel, ссылаясь на источники в России, пишет, что Муза Ниязова была в неофициальном разводе с Туркменбаши до его смерти. Человек из ближайшего окружения покойного президента Ниязова также подтвердил, что Муза Ниязова переехала в Москву в первые годы президентства Туркменбаши и практически не приезжала в Ашхабад, за редкими исключениями, в частности, когда он умер.





Основатель компании Trockland Group Натаниель и Владимир Соколов, как пишет газета, многочисленные просьбы прокомментировать оставили без ответа.





По информации Der Tagesspiegel, планируемый проект будет включать в себя два крупных жилых комплекса, гостиницы Hard Rock Hotel и музея для сдачи в аренду.





«Эта компания сейчас хочет получить доступ на два участка земли под строительство, вблизи от знаменитого на весь мир туристического района Чекпойнт Чарли в Берлине. Но доли в этом проекте миноритарного акционера Соколова могут вызвать вопросы: проект, планируемый к постройке на месте, где когда-то Запад отстаивал демократию, осуществляется по инициативе зятя одного из самых причудливых диктаторов мира», заключает газета Der Tagesspiegel.