Погода подвела: мужскую индивидуальную гонку в Поклюке отменили

Sputnik . Мужскую индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке отменили в среду из-за тумана, сообщает





Старт гонки изначально был назначен на 16:15 по минскому времени. Затем его перенесли на 20 минут. В итоге решением жюри во главе с рейс-директором IBU Борутом Нунаром старт в среду вовсе отменили.





"Это было трудное решение. Нужно рассматривать ситуацию в целом, не только в отношении стрельбы. В таком тумане невозможно было обеспечить условия для равной стрельбы, но не только в этом проблема. На трассе тоже есть туман, особенно в том месте, где очень быстрый спуск. А это очень опасно.





И когда складываешь все эти факторы, понимаешь, что жюри лучше было принять решение об отмене. Может быть, через полчаса будут очень хорошие условия, но даже в этом случае к концу гонки условия опять ухудшились бы. Поэтому, думаю, что мы приняли правильное решение", — сказал Нунар.





Мужская индивидуальная гонка (20 километров) перенесена на 6 декабря. Старт в Поклюке запланирован на 12:15 по минскому времени.









В стартовый лист сегодняшнего дня белорусской команды вошли Владимир Чепелин (36-й стартовый номер), Роман Елетнов (58), Антон Смольский (62) и Максим Воробей (110). Всего в гонке должны были принять участие 110 спортсменов. Завтра спортсменам выдадут новые номера и огласят новый стартовый список индивидуальной мужской гонки.





Также на четверг, 6 декабря, запланирована женская индивидуальная гонка.





Ранее в Поклюке прошли смешанная эстафета и синглмикст, где белорусы заняли 12-е и 16-е места соответственно.







