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Погода подвела: мужскую индивидуальную гонку в Поклюке отменили

05.12.2018 17:49 — Разное | Партизан  
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Первая индивидуальная гонка этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке перенесена на 6 декабря.

Мужскую индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке отменили в среду из-за тумана, сообщает Sputnik.

Старт гонки изначально был назначен на 16:15 по минскому времени. Затем его перенесли на 20 минут. В итоге решением жюри во главе с рейс-директором IBU Борутом Нунаром старт в среду вовсе отменили.

"Это было трудное решение. Нужно рассматривать ситуацию в целом, не только в отношении стрельбы. В таком тумане невозможно было обеспечить условия для равной стрельбы, но не только в этом проблема. На трассе тоже есть туман, особенно в том месте, где очень быстрый спуск. А это очень опасно. 

И когда складываешь все эти факторы, понимаешь, что жюри лучше было принять решение об отмене. Может быть, через полчаса будут очень хорошие условия, но даже в этом случае к концу гонки условия опять ухудшились бы. Поэтому, думаю, что мы приняли правильное решение", — сказал Нунар.

Мужская индивидуальная гонка (20 километров) перенесена на 6 декабря. Старт в Поклюке запланирован на 12:15 по минскому времени. 


В стартовый лист сегодняшнего дня белорусской команды вошли Владимир Чепелин (36-й стартовый номер), Роман Елетнов (58), Антон Смольский (62) и Максим Воробей (110). Всего в гонке должны были принять участие 110 спортсменов. Завтра спортсменам выдадут новые номера и огласят новый стартовый список индивидуальной мужской гонки.

Также на четверг, 6 декабря, запланирована женская индивидуальная гонка.

Ранее в Поклюке прошли смешанная эстафета и синглмикст, где белорусы заняли 12-е и 16-е места соответственно.



 
 
Ссылка на источник 24
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Первая индивидуальная гонка этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке перенесена на 6 декабря.
 
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