Активиста Евгения Афнагеля доставили в милицию и обвиняют в краже

После этого лица, которые представились сотрудниками уголовного розыска, сели в машину Афнагеля и приказали ехать в Боровлянский отдел УВД Минского района.





Там Евгения Афнагеля задержали, его обвиняют в краже товаров, которые, по словам жены, были куплены на рынке.





По словам Екатерины Людвиг, в отдел милиции привезли предпринимателя, у которого они купили товары.





В милиции подтвердили, что Афнагель находится у них, но подробности не озвучили.



