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Активиста Евгения Афнагеля доставили в милицию и обвиняют в краже

05.12.2018 17:45 — Разное | Партизан  
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Супруга Евгения Афнагеля Екатерина Людвиг сообщила в комментарии Charter97.org, что они с мужем ездили на рынок строительных материалов. А когда, купив все необходимое, возвращались обратно, их машину остановили сотрудники ГАИ. После этого из засады выскочили силовики, которые представились сотрудниками уголовного розыска. Они стали снимать задержание на видеокамеру.

После этого лица, которые представились сотрудниками уголовного розыска, сели в машину Афнагеля и приказали ехать в Боровлянский отдел УВД Минского района.

Там Евгения Афнагеля задержали, его обвиняют в краже товаров, которые, по словам жены, были куплены на рынке.

По словам Екатерины Людвиг, в отдел милиции привезли предпринимателя, у которого они купили товары.

В милиции подтвердили, что Афнагель находится у них, но подробности не озвучили.

 
 
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Супруга Евгения Афнагеля Екатерина Людвиг сообщила в комментарии Charter97.org, что они с мужем ездили на рынок строительных материалов. А когда, купив все необходимое,...
 
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