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Активиста Евгения Афнагеля доставили в милицию и обвиняют в краже
Супруга Евгения Афнагеля Екатерина Людвиг сообщила в комментарии
После этого лица, которые представились сотрудниками уголовного розыска, сели в машину Афнагеля и приказали ехать в Боровлянский отдел УВД Минского района.
Там Евгения Афнагеля задержали, его обвиняют в краже товаров, которые, по словам жены, были куплены на рынке.
По словам Екатерины Людвиг, в отдел милиции привезли предпринимателя, у которого они купили товары.
В милиции подтвердили, что Афнагель находится у них, но подробности не озвучили.
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Супруга Евгения Афнагеля Екатерина Людвиг сообщила в комментарии Charter97.org, что они с мужем ездили на рынок строительных материалов. А когда, купив все необходимое,...
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