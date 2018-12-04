В Турове начнут разводить... туров

В апреле-мае в хозяйство из Голландии будут завезены 25 туров. Об этом сообщил директор сельхозпредприятия Иван Середа.





Легендарные быки поступят на безвозмездной основе по программе развития ООН.





Туров предполагают свободно содержать в дикой природе, уже согласовано место их выпаса.





Именно с Житковичского района и стартует в Беларуси размножение этих исторических исполинов.



