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В Турове начнут разводить... туров
Необычных для Беларуси животных начнут разводить в ОАО «Туровщина».
В апреле-мае в хозяйство из Голландии будут завезены 25 туров. Об этом сообщил директор сельхозпредприятия Иван Середа.
Легендарные быки поступят на безвозмездной основе по программе развития ООН.
Туров предполагают свободно содержать в дикой природе, уже согласовано место их выпаса.
Именно с Житковичского района и стартует в Беларуси размножение этих исторических исполинов.
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Необычных для Беларуси животных начнут разводить в ОАО «Туровщина».
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