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Миллиардер, строящий завод под Минском, подал в суд на Минфин США за включение в список «олигархов»

05.12.2018 17:29 — Разное | Партизан  
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Миллиардер Валентин Гапонцев подал в суд округа Колумбия иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину за включение бизнесмена в список российских «олигархов» в так называемом кремлевском докладе, пишет РБК.

Миллиардер, строящий завод под Минском, подал в суд на Минфин США за включение в список «олигархов»
В жалобе, составленной юридической фирмой Norton Rose Fulbright, Гапонцев и его фирма IPG Photonics, занимающаяся производством фотонных лазеров, требует от суда объявить решение Мнучина и Минфина незаконным, исключить фамилию бизнесмена из списка «олигархов» и оплатить судебные издержки и гонорар адвокатам.

По мнению Гапонцева, список, представленный Минфином США, говорит о том, что в ведомстве не провели серьезного расследования. «Вместо этого казначейство фактически перепечатало список российских миллиардов журнала Forbes от 28 марта 2017 года», — говорится в жалобе бизнесмена.

У Гапонцева есть гражданства России и США. А основанная им компания — IPG Photonics — уже почти 20 лет работает в Массачусетсе, где у нее более 2 тыс. сотрудников. В 2018 году американская версия журнала Forbes поставила Гапонцева на 791-е место в списке богатейших американцев с состоянием 3 млрд долларов, отмечается в иске.

Включение бизнесмена в список «олигархов» «нанесло ущерб компании, которую он возглавляет», настаивает в жалобе сам Гапонцев. В частности, контрагенты IPG Photonics сообщили ей о том, что компания была помечена как состоящая в санкционном списке. «Как минимум один контрагент предположил, что IPG Photonics запретили вести бизнес с американскими гражданами и компаниями, — говорится в жалобе. — Американские правительственные чиновники и контрагенты рассказали IPG Photonics о том, что, по их мнению, они больше не могут работать с компанией из-за включения Гапонцева в список «олигархов». Кроме того, система проверки комплаенса компании Visual Compliance сочла IPG Photonics проблемной фирмой.

98% активов Гапонцева расположены в США, сказано в иске, через трасты он контролирует 31% IPG Photonics. Прибыль компании в 2017 году составила 1,4 млрд долларов. В 2011 году IPG Photonics контролировала 80% мирового рынка волоконных лазеров большой мощности, которые используются для сварки, резки, гравировки и других видов обработки металлов. Производственные площадки у компании есть в США (в Оксфорде), в Германии и в России, во Фрязино, писал Forbes.

В августе 2017 года резидентом Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» стала компания РухТех, «дочка» IPG Photonics.


Сейчас под Минском возводится новый завод. Планируется создание инженерного бюро и производства оптомеханических компонентов, электронных узлов и лазерного оборудования на их базе. Сфера применения — от промышленности до медицины.

Предполагаемый объем инвестиций оценивался в 30 млн долларов. Это первый проект, ре зуемый в парке на участке, приобретенном инвестором в частную собственность.

В индустриальном парке сказали, что работы ведутся по плану, первая очередь завода уже практически готова, идет монтаж оборудования.

 
 
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Миллиардер Валентин Гапонцев подал в суд округа Колумбия иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину за включение бизнесмена в список российских «олигархов» в...
 
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