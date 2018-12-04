"Няма таго, што раньш было" И вряд ли будет

Всё выкинули — блеск и порядок. Но как считают оршанцы, чиновники перестарались: Лукашенко же критиковал грязь и мусор в пустых цехах. Зачем же выбрасывать инвентарь, вполне пригодное оборудование, сложенное в тренерских шкафах? Кому это мешало?





Кроме того, в Барани, что в Оршанском районе, приехавшим "наводить порядок" не понравились зазоры на беговой дорожке. Сведущие люди знают, что расстояния между резиновыми квадратами сделаны для того, чтобы при резких перепадах погоды не вздыбилось покрытие. А оно, как известно из учебников физики, при нагревании имеет свойство расширяться.





Но начальнику областного спортуправления Захаревичу и его гостям из Минспорта подобное физическое явление невдомёк. Они посчитали, что расстояние между плитками, коими устлана дорожка, портит внешний вид. Местные наставники, чьи ученики топчут удобное покрытие не первый год, просили оставить дорожку в покое, но их не стали слушать.





Резину вместе с добротно приклеенными кусками асфальта, подняли кверху. В негодность пришла почти половина финишной прямой. Только увидев плоды зряшного труда, остальную часть бегового трека оставили в покое.





По словам очевидцев, замминистра спорта Барауля настаивал уволить профессионала — главного врача регионального диспансера спортивной медицины. А уволить всего-то за то, что не все коробки с медицинскими препаратами якобы лежали в нужном месте.





Вообще слово "уволить" казалось кодовым для нахлынувших гостей, оно не раз, и не два звучало из уст, в том числе и тех местных, кто довёл район "до разрухи и пепла".





В Болбасово, городском поселке Оршанского района, отменно подготовились к приезду Лукашенко. Как рассказали местные жители, под началом чиновников посёлок и его окрестности приобрели свежий вид: многое было отремонтировано, вымыто и покрашено.





После уборки возник резон о массовом и детском спорте подумать! Не пустовать же обновленному стадиону! Такое предложение возникало у любого, проходившего мимо этого пустующего сооружения. Чиновники из областного спортуправления и их начальники из Минспорта увольняли, прощали, заботились о чистоте ящиков и шкафов.





Но их не посетило желание открыть, скажем, отделение детской спортивной школы, наладить физкультурное дело.

Им невдомёк, что в былые годы спортивные праздники считались частью местного колорита.





Старожилы до сих пор вспоминают бывших председателей районного спорткомитета Леонида Шидловского и позже заменившего его Владимира Хуцкого, со временем поднявшегося до уровня зампреда райисполкома. Оба были сторонниками, а первый — зачинателем массовых зимних и летних спартакиадных турниров.





В них находилось увлечение для каждого заинтересованного в активном образе жизни жителя. Спортивные встречи затевались в деревнях и посёлках, а потом наиболее сноровистые и хваткие состязались на городском стадионе.





Торжественное открытие на глазах сельчан и приезжих, парад под звуки оркестра, турнирные баталии — это было событие, которое расцвечивало провинциальную жизнь. Поклонники массового спорта встречались в Устье и Бабиничах, в Копыси и Смольянах, в Зубово и Пищалово, Болбасово и других населённых точках.





В спартакиадный набор входили большой футбол и баскетбол, лёгкая атлетика и волейбол, перетягивание каната и гиревой спорт, зимой — лыжи. Всё то, что было просто и доступно почитателям массового спорта и вызывало интерес. Спортиные праздники называли визиткой Оршанского района, а за них и Леонид Шидловский, и Владимир Хуцкий получили звание заслуженного тренера БССР.





Нынешнее поколение о таких спортивных шоу могло узнать только из рассказов родителей. Ничего подобного не видели некоторые нынешние чиновники от спорта, до того служившие в воинских частях, работавшие пожарными, заседавшие в раиисполкомовских креслах.





Как рассказывают ветераны, после объединения городского и районого спорткомитетов власти сделали ставку на городские спортшколы. А ведь из стен такой же сельской районной спортивной школы, за значимые награды воспитанников получившей звание школы олимпийского резерва, вышло немало звёзд республиканской величины.





Оршанцы защищали цвета сборных страны в лыжных гонках и лёгкой атлетике, волейболе и биатлоне. После слияния двух спорткомитетов на селе остался лишь один тренер по лыжным гонкам.





В свое время почти в каждой сельской школе работал тренер из ДЮСШ, чаще им был учитель физкультуры, которому платили полставки. Это себя оправдывало: в деревнях находили крепких, трудолюбивых парней и девчат, которые вырастали в мастеров и пополняли сборные команды.





А где их искать, как не на селе! Александр Вежик нашёл будущего чемпиона мира среди юношей Павла Гончарова в Бабиничах. В свое время делали погоду на мировых спортивных подмостках воспитанники оршанских тренеров велосипедисты Александр Кучинский и Татьяна Шаракова, легкоатлеты Наталья Михневич, Игорь Лисовский и другие.





Но как пел известный песняр:"Няма таго, што раньш было". И будет ли в ближаишее время — большой вопрос.