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На десяти станциях минского метро в 2019 году появится бесплатный Wi-Fi

05.12.2018 19:00 — Разное | БелТА  
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5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатный Wi-Fi появится на десяти станциях столичного метро в 2019 году, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель отдела маркетинга компании "Деловая сеть" Эвелина Рачковская.

В первую очередь (весной 2019 года) в преддверии II Европейских игр подключат шесть станций метро, рядом с которыми расположены знаковые спортивные объекты Минска. Речь об "Автозаводской" (у "Чижовка-Арены"), "Площади Ленина" и "Первомайской" (у стадиона "Динамо"), "Немиге" (у Дворца спорта), "Уручье" (у одноименного спортивного комплекса). Станция метро "Петровщина" имеет выход к Студенческой деревне, в которой во время игр будут жить иностранные спортсмены.

До конца следующего года бесплатный интернет будет доступен еще на четырех станциях: "Каменная Горка", "Могилевская", "Площадь Якуба Коласа", "Академия наук". Точки выбраны с учетом пассажиропотока.

В среднем бесплатным Wi-Fi ежемесячно пользуются около 6,5 тыс. минчан. Наибольшее число сессий отмечается в конце месяца. По мнению Эвелины Рачковской, это может быть связано с тем, что к этому времени у людей заканчивается индивидуальный мобильный интернет-трафик.

Как сообщалось, реализацией проекта занимается ООО "Деловая сеть". Его усилиями с апреля 2018 года в столице создана бесплатная сеть Free Wi-Fi Minsk, которая объединила более 100 общественных точек доступа: в крупных торговых центрах, десятках кафе, автозаправочных станциях, в ряде больниц, гостиниц, отделений банков.

Для подключения необходимо ввести свой номер мобильного и получить на него пароль. Последующие авторизации в сети будут проходить у пользователя автоматически. После подключения сетью можно пользоваться бесплатно неограниченное количество времени. Планируется дальнейшее развитие и расширение сети Free Wi-Fi Minsk, добавление в нее новых точек доступа.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатный Wi-Fi появится на десяти станциях столичного метро в 2019 году, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель отдела маркетинга...
 
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