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Когда зажгут главную елку в Гродно и где откроют елочную аллею. Рождественские и Новогодние праздники в Гродно (Программа)

05.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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15 декабря 2018 г. 

Театрализованное шествие Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных героев «Новогодний экспресс» 

Когда зажгут главную елку в Гродно и где откроют елочную аллею. Рождественские и Новогодние праздники в Гродно (Программа)


Маршрут: пл. Советская –  ул. Советская – пл. Ленина 

15 декабря, в субботу всех жителей и гостей города ждет новогодняя атмосфера. Ведь именно в этот день состоится праздничное театрализованное шествие Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных героев. 

Жители и гости города Гродно, совместно с главным Дедом Морозом и Снегурочкой дадут старт новогодним праздникам. Вас ожидает яркое, красочное шествие, в котором примут участие различные театрализованные персонажи, машины с новогодними инсталляциями, а также символы уходящего и нового года. 

В этом году впервые для вас будут работать две масштабные музыкальные площадки на площади Советской и площади Ленина.  

С учетом тематики и формата проводимого мероприятия горожанам и гостям города будет предложена разнообразная кулинарная продукция общественного питания. 

Когда зажгут главную елку в Гродно и где откроют елочную аллею. Рождественские и Новогодние праздники в Гродно (Программа)


А также мы предлагаем вам не дожидаться чуда, а творить чудеса самим, а именно с 3 по 15 декабря включительно будет организован благотворительный марафон по сбору продуктов и вещей для братьев наших меньших, которые находятся на содержании в ГОЗЖ «Преданное сердце». 

В перечень допустимых средств для сбора включены консервированные и сухие корма, лежаки, подстилки, миски и любые полезные вещи для четвероногих друзей. Эти средства вы можете принести по адресу: пл. Советская, 6, «Дворец культуры» с 15.00 до 19.00 (ежедневно). 

С 14 декабря 2018 г. по 14 января 2019 г. по ул. Советской без выходных будет работать выставка-ярмарка мастеров народного творчества.  

Площадь Советская 

Работает выездная торговля с продажей горячего чая (кофе), глинтвейна, попкорна и сладкой ваты.  

На площади расположены игровые аттракционы. 

16.30 – звучит праздничная фоновая музыка, собираются все участники театрализованного шествия; 
17.00 – игровые и анимационные программы с конкурсами и подарками от сказочных героев; 
17.45 – торжественная церемония открытия шествия «Новогодний экспресс»; 
18.00 – включение праздничной иллюминации и новогодней елки на пл. Советской и иллюминации по ул. Советской; 
18.10 – старт колонны шествия; 
до 20.00 – на пл. Советской продолжится концертная программа коллективов ГУ «Гродненский городской центр культуры»: народных ансамблей песни «Нёман» и «Гарадніца», а также вокального ансамбля «Фабричный колорит». 



Улица Советская 

18.10 – движение шествия с музыкальным сопровождением по ул. Советской с остановками (по 3 мин.) у молодёжного центра «Гродно», у торгового дома «Неман» и на углу «Нулевого километра» на пл. Ленина. 

Театрализованная колонна шествия состоит из: 

1. Автомобили: 

–  сопровождения Госавтоинспекции; 
– «Автозвук» от «АвтоГродно»; 
– специализированные от компании «Кока Кола»; 
– сказочные музыкальные платформы от предприятий и организаций города; 
– «Почта Деда Мороза» от РУП «Белпочта»; 
– автомобильный дом «Кардена» (перевязанные красной подарочной лентой с бантом). 

Когда зажгут главную елку в Гродно и где откроют елочную аллею. Рождественские и Новогодние праздники в Гродно (Программа)


2.  Участники танцевального коллектива «Непоседы Денс» ГУ «Гродненский городской центр культуры» с  большими подарочными коробками. 

3. Велосипеды, украшенные новогодней иллюминацией (при участии «Вело Гродно»). 

4. Духовой оркестр «Гарадзенскiя трубы». 

5. Главные Дед Мороз и Снегурочка на мотоциклах (квадроциклах), а также сказочные герои. 

4. Большая красочная коробка Дедов Морозов и Снегурочек. 

5. Сказочные персонажи. 

6. Автомобиль «АвтоЗвук» от «АвтоГродно». 

Когда зажгут главную елку в Гродно и где откроют елочную аллею. Рождественские и Новогодние праздники в Гродно (Программа)


Площадь Ленина 

Работает выездная торговля с продажей горячего чая (кофе), глинтвейна, попкорна и сладкой ваты. 
На площади Ленина расположены аттракционы, 
организовано катание на пони. 

С 18.00 играет фоновая новогодняя музыка. Работает диджей. 

18.30 – прибытие театрализованной колонны шествия на пл. Ленина; 
18.40 – работа ведущих и театрализованных персонажей на сцене. 
Выход главного Деда Мороза и Снегурочки. Танцевальный флешмоб от студии танца «Адэпт»; 
19.00 – поэтапное зажжение иллюминации и главной елки на пл. Ленина; 
19.10 – концертно-танцевальная программа «Большой хоровод» (при участии артистов и коллективов ГУ «Гродненский городской центр культуры»). 
Программа продолжится до 20.00. 

2. 22 декабря 2018 г., 17.00 

Зажжение праздничной аллеи новогодних елок «Magik Land» от предприятий и организаций города Гродно 

Когда зажгут главную елку в Гродно и где откроют елочную аллею. Рождественские и Новогодние праздники в Гродно (Программа)
 

В городском парке им. Ж.-Э.Жилибера 40 предприятий и организаций города Гродно представят свои новогодние елки. 

Вас ожидает яркое, красочное и незабываемое шоу световых огней. 

В 2018 г. небольшая «Аллея елок» была представлена в «Швейцарской долине» городского парка им. Ж.-Э.Жилибера. В этом году «Аллея» будет расположена по территории всего парка со стороны ул. Ожешко и пл. Ленина.  

22 декабря в 17.00 вас ждет красочное открытие сказочной территории  парка «Magik Land», а также презентация елок от предприятий и организаций города. 

После презентации будет объявлен конкурс на лучшую новогоднюю елку. 

Фото и голосование - на сайте газеты «Гродзенская праўда» с 22.12.2018 г. 

Фотографии можно выкладывать в социальные сети с хэштэгом #MagicLandGrodno . 

Когда зажгут главную елку в Гродно и где откроют елочную аллею. Рождественские и Новогодние праздники в Гродно (Программа)


3. Рождественские и новогодние «Мероприятия выходного дня» 

В период с декабря 2018 г. по январь 2019 г. на пл. Ленина состоятся разно жанровые «Мероприятия выходного дня». 

Мероприятия будут проходить в одно и то же время с 18.00 до 20.00 по пятницам и субботам: 21-22, 28-29 декабря 2018 г., 4 и 5, 11 и 12 января 2019 г., а также 14 января 2019 г.в Старый Новый год состоится яркое закрытие зимней серии «Мероприятий выходного дня». 

В новогодних программах примут участие аниматоры, коллективы города Гродно, солисты, а также главные Дед Мороз и Снегурочка. 
На постоянной основе будут работать торговые объекты, аттракционы. 

4. Праздничная новогодняя ночь на пл. Ленина «Сладкий Новый год»! (Sweat New Year!) 

Время проведения:    Место проведения: 
1 января 2019 г.            г. Гродно 
00:45 -04:00                 пл. Ленина 
     
00.45 – звучит фоновая музыка, играют новогодние композиции; 
01.00 – театрализованная новогодняя зарисовка с выходом ведущих; 
01.15 – новогодняя развлекательная программа с участием главного деда Мороза и Снегурочки. Интерактив со зрителями; 
02.00 – фейерверк; 
02.10 – новогодняя эстрадная программа; 
03.00 – программа от Dj (Саша Black). «GO-GO» (шоу-балет «Mаксимум»); 
03.30 – выход ведущих, интерактив со зрителями, фоновая музыка. 

Когда зажгут главную елку в Гродно и где откроют елочную аллею. Рождественские и Новогодние праздники в Гродно (Программа)


5. Программа продолжения новогоднего праздника на пл. Ленина 1 января 2019 г., 15.00-18.00 

14.30 – новогодний «EVEхит»; 
15.00 – театрализованное открытие праздника, концертная программа; 
15.40 – встреча Деда Мороза и Снегурочки. 

Флешмобы: “Колпак-парад”, “Santa-марш”. 

Продолжение концертной программы. 

16.20 – работа команды “Есть повод!”. 

Конкурсная программа для зрителей: “Разорви меня хоровод!”, “С Пятачком по жизни”, “СнегоШок!”, «У нас под елкой – нет иголок!». 
Продолжение концертной программы. 
Новогодняя дискотека (от ДД Баффи). 

17.10 – Впервые! 

Площадь Ленина объявляем – территорией снега! 

Фестиваль Новогодних поздравлений, массовый запуск Новогодней карамели! 
Игра на выживание, силу и ловкость –  «Снегомет». 
Интерактивный проект @len_gro_40: ”Снеговики-передовики!” 
Загадай желание!...Просыпайся. И приходи к нам! 

Когда зажгут главную елку в Гродно и где откроют елочную аллею. Рождественские и Новогодние праздники в Гродно (Программа)


6. Праздники в микрорайонах города 1 января 2019 г. 

– «Новогодний street-band»на площадке у торгового центра «Евроопт» в микрорайоне «Девятовка» с 15.00 до 18.00; 
– «Новый год идет в народ!»с 15.00 до 17.00 в центральном сквере на площадке бассейна ГУО «Средняя школа № 34 г. Гродно (Индурское шоссе); 
– «С Новым годом!» с 15.00 до 17.00в микрорайоне «Ольшанка» (ГУО «Средняя школа №39 г. Гродно»). 

* в программе возможны изменения и дополнения. 

 
 
Теги: Гродно
 
 
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Когда зажгут главную елку в Гродно и где откроют елочную аллею. Рождественские и Новогодние праздники в Гродно (Программа)
 
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