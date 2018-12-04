Когда зажгут главную елку в Гродно и где откроют елочную аллею. Рождественские и Новогодние праздники в Гродно (Программа)

15 декабря 2018 г.
Театрализованное шествие Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных героев «Новогодний экспресс»
Маршрут: пл. Советская – ул. Советская – пл. Ленина
15 декабря, в субботу всех жителей и гостей города ждет новогодняя атмосфера. Ведь именно в этот день состоится праздничное театрализованное шествие Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных героев.
Жители и гости города Гродно, совместно с главным Дедом Морозом и Снегурочкой дадут старт новогодним праздникам. Вас ожидает яркое, красочное шествие, в котором примут участие различные театрализованные персонажи, машины с новогодними инсталляциями, а также символы уходящего и нового года.
В этом году впервые для вас будут работать две масштабные музыкальные площадки на площади Советской и площади Ленина.
С учетом тематики и формата проводимого мероприятия горожанам и гостям города будет предложена разнообразная кулинарная продукция общественного питания.
А также мы предлагаем вам не дожидаться чуда, а творить чудеса самим, а именно с 3 по 15 декабря включительно будет организован благотворительный марафон по сбору продуктов и вещей для братьев наших меньших, которые находятся на содержании в ГОЗЖ «Преданное сердце».
В перечень допустимых средств для сбора включены консервированные и сухие корма, лежаки, подстилки, миски и любые полезные вещи для четвероногих друзей. Эти средства вы можете принести по адресу: пл. Советская, 6, «Дворец культуры» с 15.00 до 19.00 (ежедневно).
С 14 декабря 2018 г. по 14 января 2019 г. по ул. Советской без выходных будет работать выставка-ярмарка мастеров народного творчества.
Площадь Советская
Работает выездная торговля с продажей горячего чая (кофе), глинтвейна, попкорна и сладкой ваты.
На площади расположены игровые аттракционы.
16.30 – звучит праздничная фоновая музыка, собираются все участники театрализованного шествия;
17.00 – игровые и анимационные программы с конкурсами и подарками от сказочных героев;
17.45 – торжественная церемония открытия шествия «Новогодний экспресс»;
18.00 – включение праздничной иллюминации и новогодней елки на пл. Советской и иллюминации по ул. Советской;
18.10 – старт колонны шествия;
до 20.00 – на пл. Советской продолжится концертная программа коллективов ГУ «Гродненский городской центр культуры»: народных ансамблей песни «Нёман» и «Гарадніца», а также вокального ансамбля «Фабричный колорит».
Улица Советская
18.10 – движение шествия с музыкальным сопровождением по ул. Советской с остановками (по 3 мин.) у молодёжного центра «Гродно», у торгового дома «Неман» и на углу «Нулевого километра» на пл. Ленина.
Театрализованная колонна шествия состоит из:
1. Автомобили:
– сопровождения Госавтоинспекции;
– «Автозвук» от «АвтоГродно»;
– специализированные от компании «Кока Кола»;
– сказочные музыкальные платформы от предприятий и организаций города;
– «Почта Деда Мороза» от РУП «Белпочта»;
– автомобильный дом «Кардена» (перевязанные красной подарочной лентой с бантом).
2. Участники танцевального коллектива «Непоседы Денс» ГУ «Гродненский городской центр культуры» с большими подарочными коробками.
3. Велосипеды, украшенные новогодней иллюминацией (при участии «Вело Гродно»).
4. Духовой оркестр «Гарадзенскiя трубы».
5. Главные Дед Мороз и Снегурочка на мотоциклах (квадроциклах), а также сказочные герои.
4. Большая красочная коробка Дедов Морозов и Снегурочек.
5. Сказочные персонажи.
6. Автомобиль «АвтоЗвук» от «АвтоГродно».
Площадь Ленина
Работает выездная торговля с продажей горячего чая (кофе), глинтвейна, попкорна и сладкой ваты.
На площади Ленина расположены аттракционы,
организовано катание на пони.
С 18.00 играет фоновая новогодняя музыка. Работает диджей.
18.30 – прибытие театрализованной колонны шествия на пл. Ленина;
18.40 – работа ведущих и театрализованных персонажей на сцене.
Выход главного Деда Мороза и Снегурочки. Танцевальный флешмоб от студии танца «Адэпт»;
19.00 – поэтапное зажжение иллюминации и главной елки на пл. Ленина;
19.10 – концертно-танцевальная программа «Большой хоровод» (при участии артистов и коллективов ГУ «Гродненский городской центр культуры»).
Программа продолжится до 20.00.
2. 22 декабря 2018 г., 17.00
Зажжение праздничной аллеи новогодних елок «Magik Land» от предприятий и организаций города Гродно
В городском парке им. Ж.-Э.Жилибера 40 предприятий и организаций города Гродно представят свои новогодние елки.
Вас ожидает яркое, красочное и незабываемое шоу световых огней.
В 2018 г. небольшая «Аллея елок» была представлена в «Швейцарской долине» городского парка им. Ж.-Э.Жилибера. В этом году «Аллея» будет расположена по территории всего парка со стороны ул. Ожешко и пл. Ленина.
22 декабря в 17.00 вас ждет красочное открытие сказочной территории парка «Magik Land», а также презентация елок от предприятий и организаций города.
После презентации будет объявлен конкурс на лучшую новогоднюю елку.
Фото и голосование - на сайте газеты «Гродзенская праўда» с 22.12.2018 г.
Фотографии можно выкладывать в социальные сети с хэштэгом #MagicLandGrodno .
3. Рождественские и новогодние «Мероприятия выходного дня»
В период с декабря 2018 г. по январь 2019 г. на пл. Ленина состоятся разно жанровые «Мероприятия выходного дня».
Мероприятия будут проходить в одно и то же время с 18.00 до 20.00 по пятницам и субботам: 21-22, 28-29 декабря 2018 г., 4 и 5, 11 и 12 января 2019 г., а также 14 января 2019 г.в Старый Новый год состоится яркое закрытие зимней серии «Мероприятий выходного дня».
В новогодних программах примут участие аниматоры, коллективы города Гродно, солисты, а также главные Дед Мороз и Снегурочка.
На постоянной основе будут работать торговые объекты, аттракционы.
4. Праздничная новогодняя ночь на пл. Ленина «Сладкий Новый год»! (Sweat New Year!)
Время проведения: Место проведения:
1 января 2019 г. г. Гродно
00:45 -04:00 пл. Ленина
00.45 – звучит фоновая музыка, играют новогодние композиции;
01.00 – театрализованная новогодняя зарисовка с выходом ведущих;
01.15 – новогодняя развлекательная программа с участием главного деда Мороза и Снегурочки. Интерактив со зрителями;
02.00 – фейерверк;
02.10 – новогодняя эстрадная программа;
03.00 – программа от Dj (Саша Black). «GO-GO» (шоу-балет «Mаксимум»);
03.30 – выход ведущих, интерактив со зрителями, фоновая музыка.
5. Программа продолжения новогоднего праздника на пл. Ленина 1 января 2019 г., 15.00-18.00
14.30 – новогодний «EVEхит»;
15.00 – театрализованное открытие праздника, концертная программа;
15.40 – встреча Деда Мороза и Снегурочки.
Флешмобы: “Колпак-парад”, “Santa-марш”.
Продолжение концертной программы.
16.20 – работа команды “Есть повод!”.
Конкурсная программа для зрителей: “Разорви меня хоровод!”, “С Пятачком по жизни”, “СнегоШок!”, «У нас под елкой – нет иголок!».
Продолжение концертной программы.
Новогодняя дискотека (от ДД Баффи).
17.10 – Впервые!
Площадь Ленина объявляем – территорией снега!
Фестиваль Новогодних поздравлений, массовый запуск Новогодней карамели!
Игра на выживание, силу и ловкость – «Снегомет».
Интерактивный проект @len_gro_40: ”Снеговики-передовики!”
Загадай желание!...Просыпайся. И приходи к нам!
6. Праздники в микрорайонах города 1 января 2019 г.
– «Новогодний street-band»на площадке у торгового центра «Евроопт» в микрорайоне «Девятовка» с 15.00 до 18.00;
– «Новый год идет в народ!»с 15.00 до 17.00 в центральном сквере на площадке бассейна ГУО «Средняя школа № 34 г. Гродно (Индурское шоссе);
– «С Новым годом!» с 15.00 до 17.00в микрорайоне «Ольшанка» (ГУО «Средняя школа №39 г. Гродно»).
* в программе возможны изменения и дополнения.