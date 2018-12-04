Когда зажгут главную елку в Гродно и где откроют елочную аллею. Рождественские и Новогодние праздники в Гродно (Программа)

15 декабря 2018 г.



Театрализованное шествие Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных героев «Новогодний экспресс»









Маршрут: пл. Советская – ул. Советская – пл. Ленина



15 декабря, в субботу всех жителей и гостей города ждет новогодняя атмосфера. Ведь именно в этот день состоится праздничное театрализованное шествие Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных героев.



Жители и гости города Гродно, совместно с главным Дедом Морозом и Снегурочкой дадут старт новогодним праздникам. Вас ожидает яркое, красочное шествие, в котором примут участие различные театрализованные персонажи, машины с новогодними инсталляциями, а также символы уходящего и нового года.



В этом году впервые для вас будут работать две масштабные музыкальные площадки на площади Советской и площади Ленина.



С учетом тематики и формата проводимого мероприятия горожанам и гостям города будет предложена разнообразная кулинарная продукция общественного питания.









А также мы предлагаем вам не дожидаться чуда, а творить чудеса самим, а именно с 3 по 15 декабря включительно будет организован благотворительный марафон по сбору продуктов и вещей для братьев наших меньших, которые находятся на содержании в ГОЗЖ «Преданное сердце».



В перечень допустимых средств для сбора включены консервированные и сухие корма, лежаки, подстилки, миски и любые полезные вещи для четвероногих друзей. Эти средства вы можете принести по адресу: пл. Советская, 6, «Дворец культуры» с 15.00 до 19.00 (ежедневно).



С 14 декабря 2018 г. по 14 января 2019 г. по ул. Советской без выходных будет работать выставка-ярмарка мастеров народного творчества.



Площадь Советская



Работает выездная торговля с продажей горячего чая (кофе), глинтвейна, попкорна и сладкой ваты.



На площади расположены игровые аттракционы.



16.30 – звучит праздничная фоновая музыка, собираются все участники театрализованного шествия;

17.00 – игровые и анимационные программы с конкурсами и подарками от сказочных героев;

17.45 – торжественная церемония открытия шествия «Новогодний экспресс»;

18.00 – включение праздничной иллюминации и новогодней елки на пл. Советской и иллюминации по ул. Советской;

18.10 – старт колонны шествия;

до 20.00 – на пл. Советской продолжится концертная программа коллективов ГУ «Гродненский городской центр культуры»: народных ансамблей песни «Нёман» и «Гарадніца», а также вокального ансамбля «Фабричный колорит».







Улица Советская



18.10 – движение шествия с музыкальным сопровождением по ул. Советской с остановками (по 3 мин.) у молодёжного центра «Гродно», у торгового дома «Неман» и на углу «Нулевого километра» на пл. Ленина.



Театрализованная колонна шествия состоит из:



1. Автомобили:



– сопровождения Госавтоинспекции;

– «Автозвук» от «АвтоГродно»;

– специализированные от компании «Кока Кола»;

– сказочные музыкальные платформы от предприятий и организаций города;

– «Почта Деда Мороза» от РУП «Белпочта»;

– автомобильный дом «Кардена» (перевязанные красной подарочной лентой с бантом).









2. Участники танцевального коллектива «Непоседы Денс» ГУ «Гродненский городской центр культуры» с большими подарочными коробками.



3. Велосипеды, украшенные новогодней иллюминацией (при участии «Вело Гродно»).



4. Духовой оркестр «Гарадзенскiя трубы».



5. Главные Дед Мороз и Снегурочка на мотоциклах (квадроциклах), а также сказочные герои.



4. Большая красочная коробка Дедов Морозов и Снегурочек.



5. Сказочные персонажи.



6. Автомобиль «АвтоЗвук» от «АвтоГродно».









Площадь Ленина



Работает выездная торговля с продажей горячего чая (кофе), глинтвейна, попкорна и сладкой ваты.

На площади Ленина расположены аттракционы,

организовано катание на пони.



С 18.00 играет фоновая новогодняя музыка. Работает диджей.



18.30 – прибытие театрализованной колонны шествия на пл. Ленина;

18.40 – работа ведущих и театрализованных персонажей на сцене.

Выход главного Деда Мороза и Снегурочки. Танцевальный флешмоб от студии танца «Адэпт»;

19.00 – поэтапное зажжение иллюминации и главной елки на пл. Ленина;

19.10 – концертно-танцевальная программа «Большой хоровод» (при участии артистов и коллективов ГУ «Гродненский городской центр культуры»).

Программа продолжится до 20.00.



2. 22 декабря 2018 г., 17.00



Зажжение праздничной аллеи новогодних елок «Magik Land» от предприятий и организаций города Гродно









В городском парке им. Ж.-Э.Жилибера 40 предприятий и организаций города Гродно представят свои новогодние елки.



Вас ожидает яркое, красочное и незабываемое шоу световых огней.



В 2018 г. небольшая «Аллея елок» была представлена в «Швейцарской долине» городского парка им. Ж.-Э.Жилибера. В этом году «Аллея» будет расположена по территории всего парка со стороны ул. Ожешко и пл. Ленина.



22 декабря в 17.00 вас ждет красочное открытие сказочной территории парка «Magik Land», а также презентация елок от предприятий и организаций города.



После презентации будет объявлен конкурс на лучшую новогоднюю елку.



Фото и голосование - на сайте газеты «Гродзенская праўда» с 22.12.2018 г.



Фотографии можно выкладывать в социальные сети с хэштэгом #MagicLandGrodno .









3. Рождественские и новогодние «Мероприятия выходного дня»



В период с декабря 2018 г. по январь 2019 г. на пл. Ленина состоятся разно жанровые «Мероприятия выходного дня».



Мероприятия будут проходить в одно и то же время с 18.00 до 20.00 по пятницам и субботам: 21-22, 28-29 декабря 2018 г., 4 и 5, 11 и 12 января 2019 г., а также 14 января 2019 г.в Старый Новый год состоится яркое закрытие зимней серии «Мероприятий выходного дня».



В новогодних программах примут участие аниматоры, коллективы города Гродно, солисты, а также главные Дед Мороз и Снегурочка.

На постоянной основе будут работать торговые объекты, аттракционы.



4. Праздничная новогодняя ночь на пл. Ленина «Сладкий Новый год»! (Sweat New Year!)



Время проведения: Место проведения:

1 января 2019 г. г. Гродно

00:45 -04:00 пл. Ленина



00.45 – звучит фоновая музыка, играют новогодние композиции;

01.00 – театрализованная новогодняя зарисовка с выходом ведущих;

01.15 – новогодняя развлекательная программа с участием главного деда Мороза и Снегурочки. Интерактив со зрителями;

02.00 – фейерверк;

02.10 – новогодняя эстрадная программа;

03.00 – программа от Dj (Саша Black). «GO-GO» (шоу-балет «Mаксимум»);

03.30 – выход ведущих, интерактив со зрителями, фоновая музыка.









5. Программа продолжения новогоднего праздника на пл. Ленина 1 января 2019 г., 15.00-18.00



14.30 – новогодний «EVEхит»;

15.00 – театрализованное открытие праздника, концертная программа;

15.40 – встреча Деда Мороза и Снегурочки.



Флешмобы: “Колпак-парад”, “Santa-марш”.



Продолжение концертной программы.



16.20 – работа команды “Есть повод!”.



Конкурсная программа для зрителей: “Разорви меня хоровод!”, “С Пятачком по жизни”, “СнегоШок!”, «У нас под елкой – нет иголок!».

Продолжение концертной программы.

Новогодняя дискотека (от ДД Баффи).



17.10 – Впервые!



Площадь Ленина объявляем – территорией снега!



Фестиваль Новогодних поздравлений, массовый запуск Новогодней карамели!

Игра на выживание, силу и ловкость – «Снегомет».

Интерактивный проект @len_gro_40: ”Снеговики-передовики!”

Загадай желание!...Просыпайся. И приходи к нам!









6. Праздники в микрорайонах города 1 января 2019 г.



– «Новогодний street-band»на площадке у торгового центра «Евроопт» в микрорайоне «Девятовка» с 15.00 до 18.00;

– «Новый год идет в народ!»с 15.00 до 17.00 в центральном сквере на площадке бассейна ГУО «Средняя школа № 34 г. Гродно (Индурское шоссе);

– «С Новым годом!» с 15.00 до 17.00в микрорайоне «Ольшанка» (ГУО «Средняя школа №39 г. Гродно»).



* в программе возможны изменения и дополнения.