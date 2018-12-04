Дело об автомошенниках. Переезд в Южно-Сахалинск не спас обвиняемого от суда

На 42-летнего гродненца был оформлен автомобиль FIAT Marea, сам он им не пользовался, да и в тех четырех авариях также за рулем не сидел. Однако мужчина исправно получал страховые выплаты за причиненный его автомобилю вред. Согласно заключенному договору внутреннего страхования, «Белгосстрах» платил по счетам.
– На суде свою вину он признал частично, сказал: знал, что фактически ДТП инсценировано, – рассказала старший помощник прокурора города Гродно Елена Пронько. – Признал и то, что получал страховые выплаты, но передавал их организаторам дорожно-транспортных происшествий.
Первая авария с участием FIAT Marea была совершена в апреле 2016 года. В гаражном массиве на улице Поповича водители создали условия для преднамеренного столкновения. Две машины не разминулись на ровной дороге. За рулем второй сидел один из организаторов группы автомошенников, которая, кстати, также была оформлена на другого человека. Была такая практика: авто принадлежит одному человеку, за рулем сидит другой, а деньги по страховке передавались третьему, по сути организатору всей схемы. Все это происходило на глазах у владельца FIAT, о чем он позже рассказал на суде.
С апреля по июль его автомобиль попадал в ДТП еще три раза. Как уже доказано, это были инсценировки дорожно-транспортных происшествий. На перекрестках дорог, парковках, придомовых территориях не могли разъехаться два автомобиля. Если полученных повреждений было не достаточно для получения солидной суммы страховки, участники инцидента добивали машины вручную. А дальше все по процедуре: вызов на место происшествия сотрудников Госавтоинспекции, оформление ДТП и выдача владельцу справки. С ней он и обращался в «Белгосстрах» для получения страховых выплат. За первое ДТП он получил 693 рубля.
– Хотя подсудимый не признает факта инсценировки еще трех ДТП, все же он исправно получал деньги по страховке. Один из организаторов таким образом налаженного бизнеса – его двоюродный дядя просил его подъехать за страховкой, что племянник и делал беспрекословно. Как он заявляет, деньги тут же отдавал дяде. За четыре эпизода страховая компания выплатила ему 12 767 рублей. Ущерб «Белгосстраху» до сих пор не возмещен, – рассказала государственный обвинитель.
Когда начались задержания участников группы автомошенников, гродненец бросает семью, работу и уезжает в Москву, оттуда в Южно-Сахалинск, где проживают его близкие родственники. Уже эти его действия говорят о том, что он понимал: в отношении него тоже будет возбуждаться уголовное дело. Однако мужчина заявлял: не знал о том, что находится в розыске. Российские коллеги выдали его правоохранительным органам Беларуси в рамках конвенции международной правовой помощи с Российской Федерацией. К слову, его дядя также был задержан в России, в Санкт-Петербурге.
Гродненец привлечен к уголовной ответственности по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества либо без конфискации. Гродненец почти год находится под стражей. Суд продолжается.
И это не последний фигурант уголовных дел об автомошенниках. Некоторые участники инсценировок ДТП еще находятся в розыске.
Напомним, в сентябре этого года суд Октябрьского района Гродно вынес приговор группе автомошенников. По делу проходили 25 человек, которые инсценировали аварии для получения максимальных страховых выплат. Им инкриминировалось совершение преступлений по ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное повторно; в крупном размере, совершенное организованной группой). Сумма ущерба от действий подсудимых составила более чем 150 тысяч рублей.