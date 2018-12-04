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В связи с проведением новогодних детских утренников Солигорский ГРОЧС проводит мониторинг объектов

05.12.2018 — Разное | Soligorsk News  
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27 ноября 2018 12:17 1059

В связи с проведением новогодних детских утренников Солигорский ГРОЧС проводит мониторинг объектов

Автор: Эдуард Кидяев.

На прошлой неделе текущего месяца инспекцией надзора и профилактики Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям был проведён мониторинг 30 объектов с целью обеспечения максимального уровня пожарной безопасности в местах, где будут организованы детские утренники, посвященные Новогодним и Рождественским праздникам.

В связи с проведением новогодних детских утренников Солигорский ГРОЧС проводит мониторинг объектов

При проведении таких мониторингов наши работники уделяют особое внимание помещениям, в которых будут проходить торжественные мероприятия. Соблюдение требований пожарной безопасности при размещении новогодней елки – вот одна из основных особенностей таких рейдов.  

В связи с проведением новогодних детских утренников Солигорский ГРОЧС проводит мониторинг объектов

Так, на заметку организациям:

— ёлка должна устанавливаться в помещении, имеющем не менее 2-х выходов;
— расстояние от веток до потолка и стен должно быть не менее 1 метра;
— ёлка не должна закрывать пути эвакуации и должна стоять устойчиво;
— на всех новогодних представлениях должны присутствовать представители администрации учреждения.

Кроме того, категорически запрещается:

— украшать ёлку игрушками из ваты, целлофана, бумаги и свечами;
— оформлять ветки игрушками из легковоспламеняющихся материалов;
— использовать гирлянды с проводами, имеющими повреждения изоляции;
— оставлять включенными на длительное время без присмотра гирлянды.

Давайте сделаем новый год – безопасным.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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27 ноября 2018 12:17 1059 В связи с проведением новогодних детских утренников...
 
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