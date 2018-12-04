В связи с проведением новогодних детских утренников Солигорский ГРОЧС проводит мониторинг объектов

На прошлой неделе текущего месяца инспекцией надзора и профилактики Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям был проведён мониторинг 30 объектов с целью обеспечения максимального уровня пожарной безопасности в местах, где будут организованы детские утренники, посвященные Новогодним и Рождественским праздникам.

При проведении таких мониторингов наши работники уделяют особое внимание помещениям, в которых будут проходить торжественные мероприятия. Соблюдение требований пожарной безопасности при размещении новогодней елки – вот одна из основных особенностей таких рейдов.

Так, на заметку организациям:



— ёлка должна устанавливаться в помещении, имеющем не менее 2-х выходов;

— расстояние от веток до потолка и стен должно быть не менее 1 метра;

— ёлка не должна закрывать пути эвакуации и должна стоять устойчиво;

— на всех новогодних представлениях должны присутствовать представители администрации учреждения.



Кроме того, категорически запрещается:



— украшать ёлку игрушками из ваты, целлофана, бумаги и свечами;

— оформлять ветки игрушками из легковоспламеняющихся материалов;

— использовать гирлянды с проводами, имеющими повреждения изоляции;

— оставлять включенными на длительное время без присмотра гирлянды.



Давайте сделаем новый год – безопасным.

