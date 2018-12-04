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В связи с проведением новогодних детских утренников Солигорский ГРОЧС проводит мониторинг объектов
05.12.2018 — Разное | Soligorsk News
27 ноября 2018 12:17 1059
В связи с проведением новогодних детских утренников Солигорский ГРОЧС проводит мониторинг объектов
На прошлой неделе текущего месяца инспекцией надзора и профилактики Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям был проведён мониторинг 30 объектов с целью обеспечения максимального уровня пожарной безопасности в местах, где будут организованы детские утренники, посвященные Новогодним и Рождественским праздникам.
При проведении таких мониторингов наши работники уделяют особое внимание помещениям, в которых будут проходить торжественные мероприятия. Соблюдение требований пожарной безопасности при размещении новогодней елки – вот одна из основных особенностей таких рейдов.
Так, на заметку организациям:
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
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"Солигорск - Новости"
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27 ноября 2018 12:17 1059 В связи с проведением новогодних детских утренников...
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