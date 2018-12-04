Лукашенко летит в Москву

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проинформировалив пресс-службе президента Беларуси.в этот же день примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ. Лидеры стран подведут итоги сотрудничества в текущем году, обсудят выполнение достигнутых ранее договоренностей и дальнейшее развитие взаимодействия в формате Содружества.