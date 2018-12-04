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Хлеба нет, но вы держитесь: вирус атаковал минский хлебозавод
Фото: Sputnik
Полки с хлебобулочной продукцией в некоторых магазинах Минска оказались пустыми во вторник 4 декабря: продавцы объяснили отсутствие хлеба тем, что на заводе, который осуществляет поставки, сломалось оборудование.
Sputnik выяснил, что произошло на хлебозаводе №3, который во вторник не смог поставить свою продукцию в точки продаж.
По некоторым данным, технические проблемы возникли сразу на двух столичных хлебозаводах – №3 и №5. На хлебозаводе №5 Sputnik сразу опровергли информацию о том, что у них есть какие-либо трудности на производстве и сложности с отгрузкой продукции, а после и вовсе отказались комментировать ситуацию.
В отделе маркетинга хлебозавода №3 подтвердили, что проблемы сегодня действительно есть, но не с производственным оборудованием. "У нас не оборудование сломалось, а компьютерный вирус поразил нашу программу 1С. Компьютеры не работали, все документы выписывали вручную, поэтому такая ситуация сложилась", – пояснили Sputnik на предприятии.
По словам собеседника Sputnik, в данный момент ведутся работы по нейтрализации компьютерного вируса. "На хлебозаводе №5 уже, вроде, сделали. Сейчас будут делать по остальным хлебозаводам. Это не только наш хлебозавод пострадал, а весь "Минскхлебпром". У нас тоже скоро сделают все. Перебои с поставками действительно есть, но только сегодня", – пояснили на предприятии.
В КУП "Минскхлебпром" сложившуюся ситуацию Sputnik пока не прокомментировали.
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Минчане во вторник жалуются, что хлебные полки в некоторых продуктовых магазинах столицы пусты.
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