Эйфория не продержалась и двух суток: рынок накрыла паника

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В частности, высокотехнологичный Nasdaq потерял 3,8%, Dow Jones чуть более трех, а индекс широкого рынка S&P 500 рухнул на 3,2 процентного пункта. В "красной зоне" оказалось подавляющее большинство акций, а лидерами снижения стали высокотехнологичные гиганты. Amazon рухнула почти на 6%, Apple - на 4,5%, капитализация Google сократилась почти на 5%, Netflix потеряла более 5%.Таким образом, нивелирован был не только бурный рост начала этой недели, вызванный торговым перемирием США и Китая, но и рост конца прошлой недели. Участники рынка переключили внимание на другие факторы.В частности, на инверсию кривой доходности трежерис - важного предвестника кризиса. Последний раз это случилось в 2007 г. - незадолго до краха банка Lehman Brothers. Мощные продажи наблюдались также в акциях банковского сектора. Системно значимые глобальные банки торгуются на треть ниже своих годовых максимумов.Обвальное падение доходностей по трежерис является следствием переоценки рыночных ожиданий. Кроме того, спекулянты вынуждены закрывать ранее открытые короткие позиции, что лишь усиливает текущее движение.Уверенность инвесторов насчет повышения процентных ставок пошатнулась не только в США. Трейдеры долгового и денежного рынков во всем мире пересматривают темпы ужесточения на фоне признаков пробуксовки глобального роста, пишет Bloomberg.Трейдеры сокращали ставки на ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы в 2019 г. еще до того, как "голубиные" комментарии председателясоздали возможность для потенциальной паузы в следующем году. Протокол ноябрьского заседания ФРС также подготовил почву для большей гибкости. В то же время долгожданное повышение ставки Европейского центробанка кажется менее вероятным, а возможность аналогичного шага в Австралии постоянно откладывается.У центральных банков могут быть веские причины двигаться в сторону "голубиной" политики. Международный валютный фонд в прошлом месяце понизил прогноз роста мировой экономики и предупредил на этой неделе, что перспективы могли еще больше ухудшиться. Это нашло отражение в усилении турбулентности на финансовом рынке: акции в IV квартале снижаются, а кредитные спреды расширяются. Между тем дешевеющая нефть сдерживает инфляционные ожидания.