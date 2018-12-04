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Класковский: "Шансов никаких. И Лукашенко это понимает"

05.12.2018 18:07 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
Политический обозреватель Александр Класковский прокомментировал «Салідарнасці» итоги опроса ВЦИОМ.

Ежегодный опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения зафиксировал значительный рост симпатий россиян к руководителю Беларуси.

В «народном рейтинге» доверия к главам государств-членов Содружества Александр Лукашенко занял первую строчку с 65%. Таким образом уровень доверия к нему со стороны россиян за последние восемь лет вырос в четыре раза.

Стоит ли доверять рейтингу ВЦИОМ и как белорусские власти могут использовать эти данные — на эти вопросы «Салідарнасці» ответил политический обозреватель Александр Класковский.

— Что касается ВЦИОМ, то эта служба официозная. И к ее цифрам независимое российское экспертное сообщество относится осторожно. Вместе с тем, это все же социологи, которые используют определенные методики, — отметил эксперт.

Александр Класковский предположил, что рост рейтинга белорусского руководителя вряд ли обрадует Москву:

— Это не соответствует интересам Кремля. Популярность Лукашенко — минус для Путина, у которого рейтинг в последнее время падает. Поэтому, даже если исходить из того, что ВЦИОМ является прокремлевской структурой, то в данном случае, давая такие цифры, центр явно не подыгрывает Кремлю.

Собеседник «Салідарнасці» считает, что к новости о росте популярности Лукашенко в четыре раза за последние восемь лет нужно относиться с учетом событий 2010-го, на который припал разгар противостояния между Минском и Москвой.

— Теперь экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вспоминает в мемуарах, что тогда Кремль даже допускал мысль о непризнании итогов выборов в Беларуси. Что говорит о том, какая была острота накала. Это было время, когда шел сериал «Крестный батька». И я думаю, что тогда российская пропаганда вбивала россиянам образ Лукашенко, как неверного союзника.

Цифра, озвученная ВЦИОМ, внушительная, но в данном случае нужно делать поправку на особенности российского массового сознания, убежден политический обозреватель.

— Для россиян друг — это тот, кто выступает за русский язык, за русский мир, и не сажает россиян на чемоданы, — подчеркнул Класковский и напомнил, что Лукашенко годами работал именно над таким имиджем. — И то, за что независимое сообщество в Беларуси его критикует — за русификацию, невнимание к белорусскому языку — для россиян является благом.

Эксперт считает, что воспользоваться на практике высоким рейтингом доверия у россиян Лукашенко вряд ли сможет, так как еще в конце 1990-х ему поставили высокий барьер на пути вхождения на российское политическое поле:

— Шансов никаких. И Лукашенко это понимает. Поэтому все сведется к пиару белорусской пропаганды: смотрите, мол, как россияне любят и уважают нашего вождя.

 
 
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Политический обозреватель прокомментировал итоги опроса ВЦИОМ.
 
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