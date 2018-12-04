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Ежегодный опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения зафиксировал значительный рост симпатий россиян к руководителю Беларуси.В «народном рейтинге» доверия к главам государств-членов Содружествазанял первую строчку с 65%. Таким образом уровень доверия к нему со стороны россиян за последние восемь лет вырос в четыре раза.Стоит ли доверять рейтингу ВЦИОМ и как белорусские власти могут использовать эти данные — на эти вопросы «Салідарнасці» ответил политический обозреватель— отметил эксперт.Александр Класковский предположил, что рост рейтинга белорусского руководителя вряд ли обрадует Москву:Собеседник «Салідарнасці» считает, что к новости о росте популярности Лукашенко в четыре раза за последние восемь лет нужно относиться с учетом событий 2010-го, на который припал разгар противостояния между Минском и Москвой.Цифра, озвученная ВЦИОМ, внушительная, но в данном случае нужно делать поправку на особенности российского массового сознания, убежден политический обозреватель.подчеркнул Класковский и напомнил, что Лукашенко годами работал именно над таким имиджем.Эксперт считает, что воспользоваться на практике высоким рейтингом доверия у россиян Лукашенко вряд ли сможет, так как еще в конце 1990-х ему поставили высокий барьер на пути вхождения на российское политическое поле: