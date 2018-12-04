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Генпрокурор - о коррупции: Некоторые утратили инстинкт самосохранения

05.12.2018 17:59 — Разное | UDF  
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Александр Конюк
«Не все руководители органов и организаций правильно понимают требования президента об искоренении коррупции, способной подорвать основу любого государства. Это относится и к тем, кто сам совершает коррупционные правонарушения, и к тем, кто не принимает должных мер по их предупреждению», — заявил генпрокурор Александр Конюк на внеочередном заседании Могилевского облисполкома по вопросам борьбы с коррупцией в органах местного управления.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, в заседании также участвовали глава Администрации президента Наталья Кочанова и председатель Комитета госбезопасности Валерий Вакульчик.

Александр Конюк указал на то, что к руководителям местных органов управления и их заместителям предъявляются особые требования. «Вы всегда на виду у людей, любой ваш неверный шаг становится известен, вызывает общественное осуждение и подрывает авторитет власти. Потому и спрос с вас особый. Однако порой возникает такое чувство, что некоторые не только забыли про моральные нормы, но и утратили инстинкт самосохранения», — сказал генпрокурор.

По его мнению, коррупция все активнее проникает в сферу экономических отношений, в том числе при организации и проведении закупок. Результат — неэффективное и неэкономное расходование бюджетных денежных средств.

«Установлены факты необоснованного ограничения доступа к участию в процедурах закупок, манипулирования конкурсными документами, необъективной оценки поступивших предложений. При этом значительная часть таких нарушений сопряжена с коррупционными и иными правонарушениями», — констатировал Конюк.

К негативным факторам экономического развития региона участники совещания отнесли также просроченную дебиторскую задолженность у 563 предприятий, которая с начала года увеличилась на 19%.

«Причина такого положения — желание разгрузить склады любыми способами. А в результате — утрата продукции на значительную сумму. Отгрузив товары без предоплаты, руководители предприятий фактически предоставили необоснованные привилегии своим зарубежным партнерам. И не исключено, что в будущем им придется платить из собственного кармана», — предупредил генпрокурор.

 
 
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Не все руководители органов и организаций правильно понимают требования президента об искоренении коррупции.
 
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