Генпрокурор - о коррупции: Некоторые утратили инстинкт самосохранения



Александр Конюк

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, в заседании также участвовали глава Администрации президентаи председатель Комитета госбезопасностиуказал на то, что к руководителям местных органов управления и их заместителям предъявляются особые требования.— сказал генпрокурор.По его мнению, коррупция все активнее проникает в сферу экономических отношений, в том числе при организации и проведении закупок. Результат — неэффективное и неэкономное расходование бюджетных денежных средств.констатировал Конюк.К негативным факторам экономического развития региона участники совещания отнесли также просроченную дебиторскую задолженность у 563 предприятий, которая с начала года увеличилась на 19%.предупредил генпрокурор.