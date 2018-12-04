Путин ответил на ультиматум США по поводу ДРСМД

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Ответные меры

Заявления американской стороны

Об этом заявил журналистам президент РФ, комментируя слова госсекретаря СШАо том, что Вашингтон выйдет из ДРСМД через 60 дней, если Москва не вернется к выполнению договора.Как отметил Путин,подчеркнул Путин.Президент России напомнил, что в 2002 году США в одностороннем порядке вышли из Договора по противоракетной обороне, который был одним из краеугольных камней международной безопасности в целом.— сказал Путин.При этом он назвал в принципе понятными аргументы о том, что только США и Россия не производят оружие подобного рода.— заключил российский президент.Россия против разрушения Договора о ракетах средней и меньшей дальности, но вынуждена будет отвечать, если США из него выйдут, подчеркнул Путин, отвечая на вопрос журналистов.Российский президент отметил, что ранее конгресс, еще до объявления Вашингтона о выходе из ДРСМД, выделил деньги на НИОКР по созданию соответствующих ракет.— сказал Путин.подчеркнул президент РФ.Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ, Россия приняла на проработку заявление США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) через 60 дней. По ее словам,Захарова напомнила, что Россия, никаких доказательств, которые подтверждали бы эту американскую позицию, так и не было представлено.— подчеркнула она. —Во вторник госсекретарь США Майкл Помпео по итогам встречи глав МИД стран — участниц НАТО в Брюсселе заявил, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора. Генсек НАТОдобавил, что альянс20 октября президентзаявил, что США выйдут из ДРСМД, так как Россия якобы нарушает договор.ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпадают развернутые и неразвернутые ракеты средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км) наземного базирования. В последние годы Вашингтон неоднократно обвинял РФ в нарушении соглашения. Москва с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.