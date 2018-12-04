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В работе Facebook произошел сбой: есть способы решить проблему
Источник: downdetector.com
По данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, с проблемами столкнулись жители Великобритании, Франции, Польши, Венгрии, Бельгии, Германии, Нидерландов.
Почти половина (43 %) пользователей не могут войти в свой аккаунт. У 36 % полностью не работает сайт Facebook. Еще у 19 % не отображаются фотографии и изображения.
Что делать?
Можно попробовать решить проблему перезагрузив страницу с очисткой кэша или полностью очистив кэш вашего браузера.
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Пользователи Facebook жалуются на неполадки в работе соцсети.
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