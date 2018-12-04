В работе Facebook произошел сбой: есть способы решить проблему



Источник: downdetector.com

Что делать?

По данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, с проблемами столкнулись жители Великобритании, Франции, Польши, Венгрии, Бельгии, Германии, Нидерландов.Почти половина (43 %) пользователей не могут войти в свой аккаунт. У 36 % полностью не работает сайт Facebook. Еще у 19 % не отображаются фотографии и изображения.Можно попробовать решить проблему перезагрузив страницу с очисткой кэша или полностью очистив кэш вашего браузера.