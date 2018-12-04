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Трудовых мигрантов в мире за последние пять лет стало на 14 млн больше - ООН

05.12.2018 18:38 — Разное | Интерфакс  
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Численность трудовых мигрантов во всем мире составила 164 млн, что указывает на рост в 9% с 2013 года, свидетельствуют данные Международной организации труда (МОТ) ООН.

Согласно докладу МОТ, опубликованному в среду, трудовые мигранты составляют около 4,7% от общемировой рабочей силы, при этом "львиная доля" их занята в странах с высоким и средневысоким уровнем доходов.

В докладе, основанном на статистике за 2017 год, трудовые мигранты определены как люди старше 15 лет, которые переехали в другую страну в поисках работы или нашли работу после переезда в зарубежное государство.

Отмечается, что пять лет назад, в 2013 году, число трудовых мигрантов в мире составляло 150 млн.

 
 
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Численность трудовых мигрантов во всем мире составила 164 млн, что указывает на рост в 9% с 2013 года, свидетельствуют данные Международной организации труда (МОТ) ООН....
 
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