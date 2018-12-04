Россия выплатит по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) компенсацию трем участницам панк-группы "Pussy Riot" за нарушение их прав по делу об акции в храме Христа Спасителя, сообщили в пресс-службе Минюста РФ.

"Процессуальные возможности для обжалования постановления ЕСПЧ по жалобе "Мария Алехина и другие против России" отсутствуют. Власти РФ добросовестно относятся к вопросу исполнения всех решений ЕСПЧ независимо от того, кто их направляет", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду на запрос "Интерфакса".

В соответствии с законодательством компенсация по решению ЕСПЧ должна быть выплачена в течение трех месяцев.

Накануне сообщалось, что ЕСПЧ не нашел оснований для направления в Большую палату дела о хулиганстве в отношении участниц панк-акции "Pussy Riot".

"Просьба правительства РФ о передаче дела "Мария Алехина против РФ" на рассмотрение Большой палаты отклонена", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Таким образом, Россия должна будет выплатить Надежде Толоконниковой и Марии Алехиной по 16 тыс. евро, Екатерине Самуцевич - 5 тыс. евро. Также 11 750 евро Россия заплатит в качестве компенсации издержек и расходов.