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Как выращивают белорусских улиток: чем кормят и зачем им режим голодания

05.12.2018 17:53 — Разное | СТВ  
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В деревне Долгиново Гродненской области, в 150 км от столицы расположена улиточная ферма «Ратов».

Пару лет назад Владимир Рабков сменил небоскрёбы мегаполиса и кресло управленца на деревенский дом и тысячи ленивых подопечных.

Как выращивают белорусских улиток: чем кормят и зачем им режим голодания

Сейчас от клиентов отбоя нет! Рестораны премиум-класса вырывают белорусских улиток с руками. Чтобы вырастить такого моллюска, нужны три года.

На экспериментальном участкее они проходят очистку туманом в режиме лечебного голодания.

Как выращивают белорусских улиток: чем кормят и зачем им режим голодания

Владимир Рабков, фермер:
У них сейчас режим голодания – они опустошаются, моются, постоянно под влагой находятся.

Бургундские улитки – это звучит гордо. Но наших просторах европейский деликатес хорошо знают под другим псевдонимом – виноградные. Они неприхотливы – едят и родные белорусские яблочки.

Как выращивают белорусских улиток: чем кормят и зачем им режим голодания

Владимир Рабков:
Сначала чесали затылок, смеялись. Некоторые соседи попробовали, и уже потом поняли, что это деликатес.

Кроме зелени и фруктов, хозяин готовит специальный комбикорм. Кукуруза, горох, ячмень, пшеница и улиточное лакомство – мел. Его добавляют для укрепления панциря. За день рогатые питомцы съедают 15 кг такого угощения.

Как выращивают белорусских улиток: чем кормят и зачем им режим голодания

Сбор улиточной икры: на ферме такую процедуру нужно делать через день.
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Теги: Брест, Гомель
 
 
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В деревне Долгиново Гродненской области, в 150 км от столицы расположена улиточная ферма «Ратов». Пару лет назад Владимир Рабков сменил небоскрёбы мегаполиса и...
 
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