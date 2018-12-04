В Европе и Южной Америке задержали 90 мафиози









Операцию координировало национальное управление по борьбе с мафией и терроризмом Италии.





Среди задержанных - важные представители организованной преступности Калабрии и Европы. Задержанных обвиняют в причастности к перевозке наркотических веществ, связях с мафиозными группировками, отмывании денег и других преступлениях.





Накануне на Сицилии задержали 46 членов мафиозной организации Коза ностра. В частности, был задержан 80-летний Сеттимо Минео, которого СМИ называют преемником бывшего главы мафии Коза Ностры Сальваторе "Тото" Риины.



