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«Скользкий понедельник» устроил аврал для скорой помощи
05.12.2018 21:02 — Разное | Виртуальный Брест
Начало прошедшей недели было необычным для города. Зимой брестчан не удивишь ни морозами, ни слякотью, – всякое бывает.
Необычным было то, что мелкий дождь столкнулся с холодом земли, образуя корочку льда. К тому же, это выпало на понедельник, многим надо было идти на работу.
Необычное утро
Прогноз был известен заранее: «Местами туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица». Аналогичные сообщения были и по ту сторону границы, на польской стороне для пяти воеводств было объявлено: «Uwaga na gołoledź». Есть такая шутка, что утро понедельника добрым не бывает. Увы, многие столкнулись с эффектом неожиданности. Стоило сделать первый шаг от подъезда, как вестибулярный аппарат давал сигнал: будь осторожен.
Организовали дополнительный прием
Люди с первыми гололедными травмами начали поступать в УЗ «Больница скорой медицинской помощи» в 6.30. О том, как росла нагрузка на медиков, рассказал главный врач г. Бреста Сергей Кляус: «В городе организовано оказание медицинской помощи пациентам с острой травмой в двух травматологических пунктах учреждений здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи» и «Брестская центральной городской больнице» по графику дежурств травматологических пунктов (понедельник, среда, пятница, суббота –БСМП; вторник, четверг и воскресенье- БЦГБ).
Сколько обратилось за помощью
За 3 декабря в УЗ «Больницу скорой медицинской помощи» обратилось 270 пациентов с «гололедными» травмами, из них 20 госпитализировано. В УЗ «Брестскую центральную городскую больницу» - 73 пациента, из них 18 госпитализировано.
У каждого своя история
Этот понедельник добавил острых ощущений изрядному числу брестчан. Уже на работе или дома вечером люди делились тем, что видели в сумерках утром. Ну, а у некоторых этот день продолжился на больничной койке. Вот что рассказал пациент по имени Дмитрий. Беседа состоялась у больничной койки, рядом стояла капельница: «Я уже почти дошел до места работы, шел с товарищем, мы весело шутили, что нормально добрались. Вот это, возможно, и подвело – потерял осторожность и поскользнулся. Ударился головой, на какое-то время потерял сознание. Коллеги вызвали скорую помощь, ехать не хотел, но врач сказал, что, возможно, есть сотрясение мозга. Спасибо медицинскому персоналу за чуткость».
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Начало прошедшей недели было необычным для города. Зимой брестчан не удивишь ни морозами, ни слякотью, – всякое бывает. Необычным было то, что мелкий дождь...
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