«Скользкий понедельник» устроил аврал для скорой помощи

Начало прошедшей недели было необычным для города. Зимой брестчан не удивишь ни морозами, ни слякотью, – всякое бывает.



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Необычным было то, что мелкий дождь столкнулся с холодом земли, образуя корочку льда. К тому же, это выпало на понедельник, многим надо было идти на работу.

Необычное утро

Прогноз был известен заранее: «Местами туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица». Аналогичные сообщения были и по ту сторону границы, на польской стороне для пяти воеводств было объявлено: «Uwaga na gołoledź». Есть такая шутка, что утро понедельника добрым не бывает. Увы, многие столкнулись с эффектом неожиданности. Стоило сделать первый шаг от подъезда, как вестибулярный аппарат давал сигнал: будь осторожен.



Коммунальное хозяйство сработало так, как и положено: на дороги вышли специальные машины с песком, а дворники старались успеть посыпать многочисленные тротуары, хотя дождь по-прежнему шел и тут же застывал. Даже не припомнить, было ли такое совпадение погодных обстоятельств в прошлую зиму.



В результате многие всё же стали жертвами льда и оказались пациентами скорой помощи. В этом году была введена новая станция скорой помощи на Вульке и расширено приёмное отделение на Ленина. Произошедший понедельник стал своеобразным испытанием для них – нагрузка превысила обычную в несколько раз.

Организовали дополнительный прием

Люди с первыми гололедными травмами начали поступать в УЗ «Больница скорой медицинской помощи» в 6.30. О том, как росла нагрузка на медиков, рассказал главный врач г. Бреста Сергей Кляус: «В городе организовано оказание медицинской помощи пациентам с острой травмой в двух травматологических пунктах учреждений здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи» и «Брестская центральной городской больнице» по графику дежурств травматологических пунктов (понедельник, среда, пятница, суббота –БСМП; вторник, четверг и воскресенье- БЦГБ).

При оценке ситуации, количество обращений в травматологический пункт УЗ «Больница скорой медицинской помощи», который являлся дежурным в этот день, росло. По состоянию на 9.00 бригадами станции скорой медицинской помощи было доставлено 49 пациентов с гололедной травмой в травматологический пункт стационара».



Это надо представить, когда в одно место и в одно время доставляют полсотни пациентов. Для доступности оказания медицинской помощи пациентам с гололедной травмой были приняты дополнительные мероприятия.



По распоряжению главного врача Брестской центральной поликлиники был организован дополнительный прием пациентов с травмой в УЗ «Брестская центральная городская больница», которое не являлось дежурным стационаром в этот день.



Главным врачам амбулаторно-поликлинических учреждений г. Бреста и Брестского района было поручено обеспечить максимальный объем оказания медицинской помощи пациентам с гололедными травмами на амбулаторном этапе. Администрацией УЗ «Больница скорой медицинской помощи» был привлечен к оказанию помощи дополнительный медицинский персонал: врачи –травматологи, рентгенологи, медицинские сестры и другие службы, отменены плановые операции, разделены пациенты на три потока.

Были определены потоки доставки пациентов для проведения КТ исследований с черепно-мозговыми травмами в УЗ «Брестская центральная городская больница» и в УЗ «Брестская городская больница №1».

Сколько обратилось за помощью

За 3 декабря в УЗ «Больницу скорой медицинской помощи» обратилось 270 пациентов с «гололедными» травмами, из них 20 госпитализировано. В УЗ «Брестскую центральную городскую больницу» - 73 пациента, из них 18 госпитализировано.



Службой СМП доставлено в стационары 85 пациентов по причине травм.

Т.е. за 3 декабря в городе медицинскими работниками обслужено по поводу гололедных травм 445 человек, из них в травмпунктах города - 343, в поликлиниках- 102 человека. Всем обратившимся была оказана медицинская помощь.

У каждого своя история

Этот понедельник добавил острых ощущений изрядному числу брестчан. Уже на работе или дома вечером люди делились тем, что видели в сумерках утром. Ну, а у некоторых этот день продолжился на больничной койке. Вот что рассказал пациент по имени Дмитрий. Беседа состоялась у больничной койки, рядом стояла капельница: «Я уже почти дошел до места работы, шел с товарищем, мы весело шутили, что нормально добрались. Вот это, возможно, и подвело – потерял осторожность и поскользнулся. Ударился головой, на какое-то время потерял сознание. Коллеги вызвали скорую помощь, ехать не хотел, но врач сказал, что, возможно, есть сотрясение мозга. Спасибо медицинскому персоналу за чуткость».



Заместитель главного врача УЗ «Брестская городская больница СМП» Евгений Янкелевич по поводу данного пациента сказал, что с таким диагнозом ему придётся оставаться под наблюдением у медиков 5-7 дней.