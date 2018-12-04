Ещё немного, ещё чуть-чуть... И улицу Зубачёва соединят с путепроводом на Западном обходе

Похоже, что дорожники намерены уложить дорожное покрытие на слиянии улиц Зубачева и ГОБК до наступления зимних холодов.



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В районе перекрестка идут работы по замене инженерных сетей системы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройству прилегающей территории.



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Для безопасности пешеходов вырытые под коммуникации канавы огорожены высокой ярко оранжевой сеткой. Место для прохода к продуктовому магазину оборудовано деревянными мостками с ограждением.



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Старую Зубачёва, насколько нам известно, убирать не планируют - останется "дублёром" и обеспечит подъезд к существующим дворовым территориям.