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Ещё немного, ещё чуть-чуть... И улицу Зубачёва соединят с путепроводом на Западном обходе
05.12.2018 21:02 — Разное | Виртуальный Брест
Похоже, что дорожники намерены уложить дорожное покрытие на слиянии улиц Зубачева и ГОБК до наступления зимних холодов.
В районе перекрестка идут работы по замене инженерных сетей системы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройству прилегающей территории.
Для безопасности пешеходов вырытые под коммуникации канавы огорожены высокой ярко оранжевой сеткой. Место для прохода к продуктовому магазину оборудовано деревянными мостками с ограждением.
Старую Зубачёва, насколько нам известно, убирать не планируют - останется "дублёром" и обеспечит подъезд к существующим дворовым территориям.
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Похоже, что дорожники намерены уложить дорожное покрытие на слиянии улиц Зубачева и ГОБК до наступления зимних холодов. В районе перекрестка идут работы по...
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