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Ещё немного, ещё чуть-чуть... И улицу Зубачёва соединят с путепроводом на Западном обходе

05.12.2018 21:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Похоже, что дорожники намерены уложить дорожное покрытие на слиянии улиц Зубачева и ГОБК до наступления зимних холодов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61287.php

Ещё немного, ещё чуть-чуть... И улицу Зубачёва соединят с путепроводом на Западном обходе

В районе перекрестка идут работы по замене инженерных сетей системы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройству прилегающей территории.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61287.php

Ещё немного, ещё чуть-чуть... И улицу Зубачёва соединят с путепроводом на Западном обходе

Для безопасности пешеходов вырытые под коммуникации канавы огорожены высокой ярко оранжевой сеткой. Место для прохода к продуктовому магазину оборудовано деревянными мостками с ограждением.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61287.php

Ещё немного, ещё чуть-чуть... И улицу Зубачёва соединят с путепроводом на Западном обходе

Старую Зубачёва, насколько нам известно, убирать не планируют - останется "дублёром" и обеспечит подъезд к существующим дворовым территориям.

 
 
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Похоже, что дорожники намерены уложить дорожное покрытие на слиянии улиц Зубачева и ГОБК до наступления зимних холодов. В районе перекрестка идут работы по...
 
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