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У Банка развития могут появиться новые функции

05.12.2018 20:40 — Разное | Партизан  
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас не исключает появления у Банка развития новых функций. Об этом он заявил 5 декабря, представляя правлению Банка развития нового председателя Андрея Жишкевича, передает БЕЛТА.

«В предыдущие годы Банком развития была поднята высокая планка, как инструмент правительства он играл важную роль в экономике, кредитовании госпрограмм, поддержке экспорта, работе с малым и средним бизнесом. Естественно, эти функции у банка остаются, их надо будет развивать, и, может быть, у нового председателя правления будут мысли по каким-то новым направлениям», - отметил Сергей Румас. Эти предложения будут обсуждаться и вноситься на рассмотрение наблюдательного совета, который возглавляет премьер-министр.

Руководитель правительства обратил внимание, что Андрей Жишкевич давно работает в банковской системе. До назначения на пост председателя правления он 13 лет руководил МТБанком, который был партнером Банка развития как по программе малого и среднего бизнеса, так и по другим направлениям деятельности. Поэтому Андрей Жишкевич хорошо знает работу Банка развития и стоящие перед ним задачи.

Председатель правления Национального банка Павел Каллаур заметил, что Нацбанк как регулятор несет ответственность за работу не только банков, но и конкретных руководителей. Глава государства поручил председателю Национального банка еще раз посмотреть на вопросы развития банка, который возглавил Андрей Жишкевич. «Банк свою нишу занял, но в принципе мы видим, что есть еще направления развития и использования банка в интересах государства. Думаю, что в первую очередь это направления, связанные с поддержкой нашего экспорта и, безусловно, малого и среднего предпринимательства», - считает Павел Каллаур.


Андрей Жишкевич в свою очередь отметил, что рад стать частью команды Банка развития. «Все свои силы отдам на реализацию задач, которые поставлены. Хочу, чтобы по-прежнему банк являлся для правительства эффективным инструментом развития, для Нацбанка - образцом исполнительности и в целом отсутствия проблем», - сказал Андрей Жишкевич, добавив, что рассчитывает быть для коллектива достойным преемником предыдущего руководителя.

Как ранее сообщалось, должность председателя правления Банка развития была вакантной с конца августа 2018 г, когда Сергея Румаса назначили премьер-министром.

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» создано в 2011 г и в соответствии с указом президента №261 от 21 июня 2011 г финансирует государственные программы от своего имени и за свой счет на условиях срочности, платности и возвратности. Целью создания Банка развития было повышение эффективности исполнения проектов, включенных в госпрограммы, сокращение сроков их реализации и окупаемости затрат. Доли ак онеров банка распределены следующим образом: правительство Беларуси – 95,473%, Национальный банк Беларуси - 0,014%, ОАО «Беларуськалий» – 4,513%. 

 
 
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас не исключает появления у Банка развития новых функций. Об этом он заявил 5 декабря, представляя правлению Банка развития...
 
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