У Банка развития могут появиться новые функции

«В предыдущие годы Банком развития была поднята высокая планка, как инструмент правительства он играл важную роль в экономике, кредитовании госпрограмм, поддержке экспорта, работе с малым и средним бизнесом. Естественно, эти функции у банка остаются, их надо будет развивать, и, может быть, у нового председателя правления будут мысли по каким-то новым направлениям», - отметил Сергей Румас. Эти предложения будут обсуждаться и вноситься на рассмотрение наблюдательного совета, который возглавляет премьер-министр.





Руководитель правительства обратил внимание, что Андрей Жишкевич давно работает в банковской системе. До назначения на пост председателя правления он 13 лет руководил МТБанком, который был партнером Банка развития как по программе малого и среднего бизнеса, так и по другим направлениям деятельности. Поэтому Андрей Жишкевич хорошо знает работу Банка развития и стоящие перед ним задачи.





Председатель правления Национального банка Павел Каллаур заметил, что Нацбанк как регулятор несет ответственность за работу не только банков, но и конкретных руководителей. Глава государства поручил председателю Национального банка еще раз посмотреть на вопросы развития банка, который возглавил Андрей Жишкевич. «Банк свою нишу занял, но в принципе мы видим, что есть еще направления развития и использования банка в интересах государства. Думаю, что в первую очередь это направления, связанные с поддержкой нашего экспорта и, безусловно, малого и среднего предпринимательства», - считает Павел Каллаур.









Андрей Жишкевич в свою очередь отметил, что рад стать частью команды Банка развития. «Все свои силы отдам на реализацию задач, которые поставлены. Хочу, чтобы по-прежнему банк являлся для правительства эффективным инструментом развития, для Нацбанка - образцом исполнительности и в целом отсутствия проблем», - сказал Андрей Жишкевич, добавив, что рассчитывает быть для коллектива достойным преемником предыдущего руководителя.





Как ранее сообщалось, должность председателя правления Банка развития была вакантной с конца августа 2018 г, когда Сергея Румаса назначили премьер-министром.



