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"Без еды и воды": Надежда Савченко объявила сухую голодовку

05.12.2018 19:56 — Разное | Партизан  
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Подозреваемая в государственной измене народный депутат Надежда Савченко объявила сухую голодовку из-за давления со стороны следователей Службы безопасности Украины.

"Без еды и воды": Надежда Савченко объявила сухую голодовку
По ее словам, от ее адвокатов требуют немедленно ознакомиться с материалами дела, чтобы приступить к рассмотрению дела по существу, в обмен на возможность видеться с родными, помощниками, восстановить электронные ключи, открыть счет в банке для регистрации кандидатом в президенты Украины.

"Я объявляю голодовку, сухую. Не просто без еды, но и без воды. И это будет продолжаться до тех пор, пока мне не обеспечат посещение банка, не обновлю электронный ключ, не подам декларацию НАПК, не выполню свой долг перед украинским народом как народный депутат, пока мне не позволят посещения моей сестры, моей матери, моих помощников в свободном доступе", - заявила Савченко.

Народный депутат добавила, причиненный организму вред вследствие голодания будет "на совести судилища, судей, прокуроров и следователей, которые оказывают на нее давление".

Надежда Савченко остается под стражей до 23 декабря 2018 года.


Надежде Савченко вменяют взаимодействие с главарями боевиков "Л/ДНР", сговор с руководителем Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ Майорск с арсеналом оружия. Ему объявили подозрение по статьям незаконное обращение с оружием, приготовление к преступлению, террористический акт.

 
 
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Подозреваемая в государственной измене народный депутат Надежда Савченко объявила сухую голодовку из-за давления со стороны следователей Службы безопасности...
 
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