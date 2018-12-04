ASUS анонсировала ZenFone Max M2 и Max Pro M2 c огромными батареями

ASUS представила в России два новых среднебюджетных смартфона — ZenFone Max M2 и Max Pro M2. Об этом пишет ferra.ru.



ASUS ZenFone Max Pro M2

ASUS ZenFone Max Pro M2 оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2280×1080 пикселей), двойной камерой с основным датчиком на 12 Мп и вспомогательным на 5 Мп, а также селфи-камерой на 8 Мп.

Аппарат работает на процессоре Snapdragon 660, дополняется 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора — 5000 мАч. Вес — 180 граммов, толщина — почти 9 миллиметров.

ASUS ZenFone Max M2 — более простая по характеристикам модель. Она получила 6,3-дюймовый экран с разрешением HD+, двойную основную камеру (13 + 2 Мп), а также фронталку на 8 Мп.



ASUS ZenFone Max M2

В основе устройства лежит процессор Snapdragon 632. В активе также 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Емкость встроенной батареи — 4000 мАч. Вес составляет 165 граммов, а толщина — 8 миллиметров. Оба смартфона работают на Android 8.1 Oreo.

В России ZenFone Max Pro M2 начнет продаваться с 19 декабря по цене в 17 990 российских рублей (64 ГБ, 270 долларов) и 19 990 рублей (128 ГБ, 300 долларов). ZenFone Max M2 — с пятого декабря от 12 990 российских рублей (3/32 ГБ, 195 долларов) и 14 990 рублей (4/64 ГБ, 225 долларов).