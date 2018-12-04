ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ASUS анонсировала ZenFone Max M2 и Max Pro M2 c огромными батареями

05.12.2018 21:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

ASUS представила в России два новых среднебюджетных смартфона — ZenFone Max M2 и Max Pro M2. Об этом пишет ferra.ru.


ASUS ZenFone Max Pro M2

ASUS ZenFone Max Pro M2 оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2280×1080 пикселей), двойной камерой с основным датчиком на 12 Мп и вспомогательным на 5 Мп, а также селфи-камерой на 8 Мп.

Аппарат работает на процессоре Snapdragon 660, дополняется 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора — 5000 мАч. Вес — 180 граммов, толщина — почти 9 миллиметров.

ASUS ZenFone Max M2 — более простая по характеристикам модель. Она получила 6,3-дюймовый экран с разрешением HD+, двойную основную камеру (13 + 2 Мп), а также фронталку на 8 Мп.


ASUS ZenFone Max M2

В основе устройства лежит процессор Snapdragon 632. В активе также 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Емкость встроенной батареи — 4000 мАч. Вес составляет 165 граммов, а толщина — 8 миллиметров. Оба смартфона работают на Android 8.1 Oreo.

В России ZenFone Max Pro M2 начнет продаваться с 19 декабря по цене в 17 990 российских рублей (64 ГБ, 270 долларов) и 19 990 рублей (128 ГБ, 300 долларов). ZenFone Max M2 — с пятого декабря от 12 990 российских рублей (3/32 ГБ, 195 долларов) и 14 990 рублей (4/64 ГБ, 225 долларов).

 
 
Ссылка на источник 93
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соседней России устройства начнут продаваться уже в декабре.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ещё немного, ещё чуть-чуть... И улицу Зубачёва соединят с путепроводом на Западном обходе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика