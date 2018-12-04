На стадии 1/16 финала волейбольный клуб "Шахтер" завершил выступление в еврокубках. В ответном матче в среду вечером команда проиграла греческому "Олимпиакосу" – 2:3 (25:18, 27:29, 24:26, 25:20, 8:15).

Матч прошел в могилевском спорткомплексе "Олимпиец". В первом поединке также был сильнее "Олимпиакос" – 3:0.

В составе "Шахтера" в ответном матче наиболее активно проявил себя Владимир Тевкун. Он набрал 21 очко.