125 минчан за сутки пострадали от холодовых и гололедных травм

Более 100 жителей Минска обратились в течение минувших суток в учреждения здравоохранения в связи с гололедными и холодовыми травмами, сообщили в пресс-службе Минздрава Беларуси.

"За прошедшие сутки в учреждения здравоохранения обратились 125 пострадавших от холодовых и гололедных травм в Минске, 222 – в Бресте", - отметили в ведомстве.

Пострадавших от гололеда и холода в других регионах Беларуси значительно меньше: Гродно - 15, Витебск - 55, Минская область - 57, Могилев - 51, Гомель - 54 человека.