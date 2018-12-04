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125 минчан за сутки пострадали от холодовых и гололедных травм

05.12.2018 19:45 — Разное | Интерфакс  
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Более 100 жителей Минска обратились в течение минувших суток в учреждения здравоохранения в связи с гололедными и холодовыми травмами, сообщили в пресс-службе Минздрава Беларуси.

"За прошедшие сутки в учреждения здравоохранения обратились 125 пострадавших от холодовых и гололедных травм в Минске, 222 – в Бресте", - отметили в ведомстве.

Пострадавших от гололеда и холода в других регионах Беларуси значительно меньше: Гродно - 15, Витебск - 55, Минская область - 57, Могилев - 51, Гомель - 54 человека.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Более 100 жителей Минска обратились в течение минувших суток в учреждения здравоохранения в связи с гололедными и холодовыми травмами, сообщили в пресс-службе...
 
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