МВД приглашает делать фото со скульптурой городового

На сайте МВД есть страница , посвящённая музею ведомства. Там приглашают бесплатно посетить пять залов музея, где можно узнать о том, как охраняли правопорядок в ВКЛ и Речи Посполитой, во времена Российской империи и СССР. А в конце посетителям предлагают сделать «памятный фотоснимок» со скульптурой городового.

На сайте пишут, что самые большие разделы музея посвящены работе милиции во времена ВОВ, участию ведомства в восстановлении БССР после войны и в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. В последнем зале речь идёт о современной милиции в Беларуси. Также гостей приглашают в павильон «Милицейская ретротехника». «Недалеко от здания музея МВД на улице Городской Вал установлена скульптурная группа «Минский городовой» – удачное место для памятного фотоснимка», − написано в самом конце.

Напомним, вокруг скульптуру было немало скандалов. Началось всё с того, что милиционеры заставили 16-летнего подростка извиниться перед городовым за пощёчину, а запись этого загрузили в Youtube. Из свежего − активисты принесли к скульптуре похоронный венок с надписью «Iмiджу МУС». Их оштрафовали . А незадолго до этого своей должности лишился пресс-секретарь МВД Георгий Евчар. Он заявил, что ушёл сам, но есть информация, что это связано со скандалом вокруг скульптуры.