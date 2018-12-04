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МВД приглашает делать фото со скульптурой городового
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На сайте МВД есть
На сайте пишут, что самые большие разделы музея посвящены работе милиции во времена ВОВ, участию ведомства в восстановлении БССР после войны и в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. В последнем зале речь идёт о современной милиции в Беларуси. Также гостей приглашают в павильон «Милицейская ретротехника». «Недалеко от здания музея МВД на улице Городской Вал установлена скульптурная группа «Минский городовой» – удачное место для памятного фотоснимка», − написано в самом конце.
Напомним, вокруг скульптуру было немало скандалов. Началось всё с того, что милиционеры
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На сайте МВД есть страница, посвящённая музею ведомства. Там приглашают бесплатно посетить пять залов музея, где можно узнать о том, как охраняли правопорядок в ВКЛ...
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