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Совет ЕС на уровне глав МИД 10 декабря обсудит украинский вопрос
Одним из основных вопросов заседания Совета ЕС по иностранным делам 10 декабря будет положение на Украине, следует из проекта повестки дня, опубликованного в среду.
"Министры иностранных дел рассмотрят недавнее развитие ситуации на Украине, в частности, с целью подготовки неформального обеда в тот же день с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным", - говорится в документе, распространенном пресс-службой Совета ЕС.
Среди главных вопросов совещания также Западные Балканы. Министры "оценят нынешние и будущие отношения ЕС с регионом" и рассмотрят ситуацию в Боснии и Герцеговине.
Ожидается дискуссия по Ирану.
Будет обсуждаться Венесуэла, в частности, "возможность создания международной контактной группы, которая могла бы, если будут все необходимые условия, способствовать политическому процессу".
Совет ЕС рассмотрит сотрудничество Евросоюза с Африканским союзом в перспективе созыва министерского совещания ЕС-АС 21-22 января.
Начнется заседание совета, как всегда, с обмена мнениями по текущим международным вопросам. Ожидается, что речь пойдет о ситуации в Шри-Ланке и Сирии.
С учетом того, что заседание собирается в 70-ю годовщину Всеобщей декларации прав человека, главы МИД стран Евросоюза затронут в своих дебатах и этот вопрос, сообщается в коммюнике Совета ЕС.
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Одним из основных вопросов заседания Совета ЕС по иностранным делам 10 декабря будет положение на Украине, следует из проекта повестки дня, опубликованного в среду....
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